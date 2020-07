Mundo

Novo ataque a uma aldeia no Darfur, no Sudão, faz mais de 60 mortos

Mais de 60 pessoas morreram e 60 ficaram feridas num novo ataque armado numa aldeia da região do Darfur, no Sudão, anunciou no domingo a ONU.

Fotografia: DR

Segundo as Nações Unidas, cerca de 500 homens armados atacaram no sábado a localidade de Masteri, a 48 quilómetros da capital provincial de El Geneida. A maioria das vítimas mortais pertencia à comunidade Masalit. Diversas casas da aldeia, localizada no Estado do Darfur-Oeste, foram pilhadas e queimadas, assim como parte do mercado.

Os ataques no Darfur, que se sucedem desde a semana passada, visam agricultores de tribos africanas que estão em conflito com tribos nómadas árabes por causa de terras. Na sexta-feira, mas na localidade de Aboudos, 90 quilómetros para sul de Nyala, capital do Darfur-Sul, um outro ataque causou pelo menos 20 mortos e 20 feridos.

Os camponeses tinham sido autorizados a voltar às suas terras, passados 15 anos, nos termos de um acordo finalizado há dois meses sob a égide do Governo, que decidiu, face à recente violência, enviar tropas para as aldeias para proteger os seus habitantes. De acordo com a ONU, a "escalada de violência em diferentes zonas do Darfur provoca a deslocação das populações e ameaça a época agrícola", que coincide com a época das chuvas.

Nos cinco Estados da região do Darfur vivem 2,8 milhões de pessoas com fome, incluindo mais de 500 mil no Estado do Darfur-Oeste.