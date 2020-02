Mundo

Novo enquadramento militar em Cabo Verde

As Forças Armadas cabo-verdianas contam com 30 oficiais superiores, para cerca de mil operacionais, no Quadro Permanente (QP), enquadrando o novo Estatuto dos Militares, em vigor desde ontem e que vai permitir actualizar os salários.

Major-general Anildo Morais chefia o Estado-Maior

Fotografia: DR

Segundo a Lusa, o novo Estatuto dos Militares refere que com a patente de major-general (categoria de oficiais generais) consta apenas um militar, no caso o Chefe do Estado-Maior das Forças Ar-madas (CEMFA), Anildo Morais. Seguem-se 30 oficiais superiores, dos quais 6 com o posto de coronel ou capitão-do-mar, 5 como tenente-coronel ou capitão-de-navio e 19 como major ou capitão-de-patrulha.

No total, entre oficiais, sargentos e praças do QP, as Forças Armadas de Cabo Verde contam com 433 militares de carreira, dos quais ainda 34 com o posto de capitão, 40 de primeiro-tenente, 35 de tenente e uma sub-tenente (categoria de oficiais subalternos). Constam ainda da lista permanente 205 militares entre os vários postos da classe de sargentos e 87 praças (cabos). Além dos 433 militares do QP, a listagem actualizada das Forças Armadas de Cabo Verde contabi-liza ainda 69 elementos em Regime de Contrato, dos quais apenas quatro são soldados.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde destacou, em Janeiro, que a organização militar atravessa “um bom momento da sua história”, desde logo face às “melhorias consideráveis nas condições de vida nos quartéis”, introduzidas em 2019, com a construção de infra-estruturas, casernas, melhoramentos, novo fardamento e realização de missões e exercícios operacionais.

Será feito um investimento de 2,1 milhões de euros, nos próximos três anos, que permitirá actualizar faseadamente os salários, mais de 20 anos depois.

Contudo, “o grosso” do impacto financeiro desse processo será sentido este ano, com a disponibilização para o efeito de 120 milhões de escudos (mais de um milhão de euros).

Acrescentou que após anos de défice de militares, actualmente os jovens cabo-verdianos estão a apresentar-se regularmente para o cumprimento do Serviço Militar Obrigatório.