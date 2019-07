Mundo

Novo Governo pode ser anunciado segunda-feira

Existe um compromisso para que o novo Governo da RDC seja anunciado até segunda-feira, escreveu ontem, na sua conta no Twitter, François Mwamba Tshiximbi, um dos negociadores do Presidente Félix Tshisekedi, segundo a agência France Press.

Tshisekedi e Kabila prosseguem negociações para Governo

Fotografia: DR

“A estrutura, a organização em comissões, a divisão quantitativa e qualitativa está lá e já temos um encontro marcado com a imprensa, para segunda-feira, 29 de Julho”, escreveu François Mwamba, parecendo dizer que a FCC e o CASH encontraram o compromisso sobre a formação do novo Governo. O mesmo optimismo foi manifestado pelo coordenador nacional da Frente Comum para o Congo (FCC), Néhémie Mwilanya, ao agradecer a Joseph Kabila e ao Presidente Félix Tshisekedi, pela sua envolvência nas negociações.

As autoridades congolesas revelaram o facto depois de na quarta-feira a representante especial da ONU na RDC, Leila Zerrougui, ter apelado, em Nova Iorque, ao Presidente Félix Tshisekedi e a Joseph Kabila que fizessem concessões mútuas com vista à formação de um Governo saído das últimas eleições de 30 de Dezembro de 2018.