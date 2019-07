Mundo

Novo Governo toma posse hoje em Bissau

O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse ontem que vai fazer os possíveis para que o novo Governo tome posse hoje, conforme foi decidido no último fim-de-semana pelos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

Após o impasse o Executivo de Aristides Gomes é empossado

Fotografia: DR

“A decisão foi tomada, há um arranjo que se fez e acho que vamos trabalhar para cumprir o arranjo e fazer os possíveis e tudo para que o Governo tome posse ainda hoje”, afirmou Aristides Gomes em declarações citadas pela Lusa.

O Primeiro-Ministro guineense falava aos jornalistas segunda-feira ao fim da tarde no aeroporto de Bissau, depois de ter chegado de Abuja, Nigéria, onde assistiu no fim-de-semana à Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que, entre vários assuntos, analisou a situação política na Guiné-Bissau.

“Vamos trabalhar para podermos cumprir essa decisão da cimeira. Nós temos um Governo que deve iniciar uma legislatura e um Presidente cessante e tínhamos uma situação atípica que necessitava da intervenção da nossa organização supranacional”, salientou.

A CEDEAO determinou que o Presidente José Mário Vaz, que cumpriu cinco anos de mandato a 23 de Junho, vai continuar em funções, mas sem a totalidade dos poderes.

Os Chefes de Estado da CEDEAO determinaram também que o novo Governo guineense tem de tomar posse até hoje e que o Presidente tem de nomear um novo procurador-geral da República até à mesma data. “Quanto aos resultados da cimeira, diria que quem ganhou foi a Guiné-Bissau. Temos um quadro para levar o país para as eleições presidenciais e acabar o ciclo iniciado com as legislativas”, salientou o Primeiro-Ministro.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) prolongou a força de interposição que tem destacada na Guiné-Bissau até Março de 2020, segundo a resolução final da Cimeira de Chefes de Estado da organização ontem divulgada.

CEDEAO prolonga missão militar

“A conferência decidiu finalmente prorrogar o respectivo mandato da Ecomib (...) por um período de seis meses a partir de 1 de Outubro de 2019”, refere a resolução final da 55ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da comunidade.

Em relação à situação política na Guiné-Bissau, a resolução confirma a informação avançada à Lusa por fontes diplomáticas, ou seja, os Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO determinaram que o novo Governo deve tomar posse até hoje.

Com base no consenso a que chegaram os actores políticos guineenses, a resolução da CEDEAO determina também que um novo procurador-geral da República seja nomeado até hoje.

“O Presidente continuará em funções até às próximas eleições (presidenciais, marcadas para 24 de Novembro) e a gestão governamental será inteiramente conduzida pelo Governo constituído conforme previsto na Constituição da Guiné-Bissau”, pode ler-se na resolução.