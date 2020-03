Mundo

Novo Governo tomou posse quatro dias depois de ter sido formado

Um novo Governo do Sudão do Sul, composto por 34 ministros, tomou posse terça-feira, quatro dias depois da criação pelo Presidente Salva Kiir, noticiou a AFP.

Dez secretários de Estado fazem, igualmente, parte do Executivo que vai trabalhar no relançamento da economia e tratar dos problemas sociais, que agora incluem a questão da pandemia do coronavírus.

A formação do Governo surgiu depois de várias semanas de negociações entre Salva Kiir e Riek Machar, líder rebelde do Sudão do Sul que voltou a ocupar a pasta de Vice-Presidente, em Fevereiro último. Observadores locais pensam que a tarefa do novo Governo será difícil, por causa dos membros idos de várias latitudes e com múltiplas ideologias políticas.