Novo líder da Argentina pede a libertação de Lula

O Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, pediu ontem a liberdade do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva durante o seu discurso de vitória, levando o actual Chefe de Estado do Brasil a recusar cumprimentá-lo pela eleição.

Declarações do Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, irritam homólogo brasileiro

Fotografia: Dr

Alberto Fernández, eleito nas presidenciais de domingo, estimulou os milhares de seguidores presentes no discurso de vitória a gritarem “Lula Livre” e pediu que o mundo escutasse esse grito.

“Hoje é o aniversário do Lula (74), um homem injustamente preso. Devemos continuar a pedir pela sua liberdade”, disse Alberto Fernández, soltando, em seguida, o grito de “Lula Livre”.

Depois do coro popular a repetir “Lula Livre”, Fernández completou: “Que o mundo escute”.

Alberto Fernández convidou para acompanhar a votação, na Argentina, diversas personalidades da esquerda brasileira, incluindo o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, com quem visitou Lula na prisão em Curitiba, durante a campanha eleitoral argentina.

Essa visita é sempre recordada por Jair Bolsonaro como um limite imperdoável para Alberto Fernández. De Abu Dhabi, onde se encontra em visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, o Presidente Bolsonaro respondeu que lamentava a escolha dos argentinos.

“Eu lamento. Não tenho bola de cristal, mas acho que os argentinos escolheram mal. O primeiro acto do Fernández foi “Lula Livre”, di-zendo que ele está preso injustamente. Já disse a que veio, sem contar que tem gente da esquerda lá”, respondeu Bolsonaro, avisando que não vai cumprimentar Fernández pela vitória.

“Não vou cumprimentar, mas não nos vamos indispor”, disse Bolsonaro.

Para o brasileiro, os argentinos elegeram os responsáveis pela actual crise económica.

“As reformas do Macri não deram certo, mas o povo colocou lá quem colocou o país no buraco”, reflectiu.

Jair Bolsonaro voltou a admitir a possibilidade de retirar a Argentina do Mercosul se os demais membros do bloco, Uruguai e Paraguai, concordarem.

Na visão do Presidente brasileiro, se Alberto Fernández quiser tomar medidas proteccionistas em vez de continuar com a abertura comercial que o bloco persegue, o Mercosul pode desmembrar-se.

Alberto Fernández já avisou que vai rever o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

O Presidente Jair Bolsonaro fez campanha contra a vitória de Alberto Fernández, alertando para o risco de a Argentina se tornar uma nova Ve-

nezuela. Alberto Fernández disse que as críticas vindas de um “racista, misógino e violento” só o beneficiavam.

Alberto Fernández vai ao México e não ao Brasil, na primeira viagem ao exterior como Presidente eleito.

Quebrará, assim, uma tradição dos Presidentes eleitos na Argentina de viajarem ao principal sócio político e comercial.

Bolsonaro já tinha quebrado essa mesma regra ao viajar primeiro aos Estados Unidos e depois ao Chile após assumir o cargo este ano.

Fernández deixa aviso

Em plena crise económica, com o peso em queda, os peronistas regressam ao poder na Argentina. No discurso de vitória, Alberto Fernández apelou à união de todos e deixou o aviso: “vêm aí tempos difíceis”

Com uma vitória expressiva, com 48 por cento do total dos votos, o líder peronista Alberto Fernández, da Frente de Todos, venceu o opositor da direita, e ainda Presidente argentino, Maurício Macri, que somou 40,5 por cento da votação.

No discurso de vitória, o novo Presidente argentino, que tomará formalmente posse em 10 de Dezembro, prometeu governar para todos, e apelou a Macri para que colabore na transição do poder durante as próximas semanas. "Vêm aí tempo difíceis", afirmou o candidato vencedor, aludindo à grave crise económica que a Argentina atravessa, com a queda abrupta do peso, e com a possibilidade de a situação se agravar ainda mais.

Maurício Macri, Presidente ainda em funções, felicitou o vencedor e manifestou-se publicamente empenhado em colaborar com a nova dupla presidencial: a vice-Presidente de Fernández é Cristina Kirchner, a antiga Presidente argentina, à qual Macri sucedeu há quatro anos.

Segue-se, nas próximas semanas, a transição de poderes, período que será crucial para evitar que a crise económica se agudize ainda mais, pelo que as palavras cordatas, expressas por ambos os adversários políticos nestas presidenciais, tanto o vencedor como o derrotado, estão a ser encaradas como positivas pelos analistas.

"Sabem que até 10 de De-zembro o Presidente é Macri. Iremos colaborar em tudo o que pudermos”, disse.