Novo PGR brasileiro pode ser um português

1º de Agosto soma pontos em dois campos do Girabola

A terceira jornada do Girabola, aberta ontem, está marcada pela dupla vitória do 1º de Agosto, mercê do triunfo (1-0), no reduto do Sagrada Esperança, e o desaire do Petro de Luanda, pelo mesmo resultado, na deslocação à casa do Desportivo da Huíla.