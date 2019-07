Novo recorde histórico na Bélgica atinge os 41,8 graus

José Luís Mendonça promove um recital

O poeta José Luís Mendonça apresenta, amanhã, às 18h00, no pub Tripalus, na rua Amílcar Cabral, em Luanda, um recital onde brindará o público com poemas de bardos africanos, latino-americanos, norte-americanos e europeus. Esta iniciativa resulta de uma parceria com Lukeny Bamba, promotor do projecto cultural Artes ao Vivo, e com Victor Barros.