Novo surto de pólio descoberto no Sudão

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, sexta-feira, que um novo surto de pólio, descoberto no Sudão está ligado à epidemia associada às vacinas contra a doença que estão a ser ministradas no Chade, uma semana depois de a agência das Nações Unidas ter declarado o continente africano livre do vírus selvagem da poliomielite, noticiou a AFP.

Investigadores consideram que surtos derivam da vacinação em curso no vizinho Chade

Numa declaração divulgada a semana finda, a OMS afirmou que duas crianças no Sudão - uma, no Estado de Darfur do Sul e outra, no de Gedarif, perto da fronteira com a Etiópia e a Eritreia - ficaram paralisadas em Março e Abril. Ambas tinham sido recentemente vacinadas contra a poliomielite.

A OMS afirmou que as investigações iniciais dos surtos mostram que os casos estão ligados a uma epidemia (surtos em várias regiões) derivada da vacinação em curso no Chade detectada, pela primeira vez, no ano passado e que está agora a espalhar-se naquele país e nos Camarões.

“Há circulação local no Sudão e partilha contínua da transmissão com o Chade”, declarou a agência da ONU, acrescentando que a evolução genética confirmou inúmeras introduções do vírus no Sudão, a partir do Chade. A OMS disse ter encontrado 11 casos adicionais de poliomielite derivada de vacinas no Sudão e que o vírus também tinha sido identificado em amostras ambientais. Há tipicamente muitos mais casos não notificados para cada doente confirmado de poliomielite.

A doença, altamente infecciosa, pode propagar-se rapidamente em água contaminada e, na maioria das vezes, atinge crianças com menos de cinco anos. Em raros casos, o vírus vivo da poliomielite na vacina oral pode sofrer uma mutação, transformando-se numa forma capaz de desencadear novos surtos. A semana passada, a OMS advertiu que o risco de maior propagação da poliomielite derivada da vacina na África Central e no Corno de África era “elevado”, tendo em conta os movimentos populacionais em grande escala na região.

Alerta do Alto-Comissariado para os Refugiados

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) alertou, sexta-feira, que as chuvas e inundações, que há um mês se abatem sobre o Sudão, afectaram cerca de 125 mil refugiados e deslocados, muitos dos quais “perderam tudo”. As chuvas torrenciais e inundações afectaram cerca de 40 mil refugiados e 85 mil deslocados internos, tanto em campos de refugiados, como em zonas urbanas, disse o porta-voz desta agência da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão, Roland Schönbauer, citado pela agência Efe.

Segundo o porta-voz, que sublinhou que a população, em geral, tem sido “muitíssimo afectada”, as zonas mais atingidas, pela subida do nível das águas do rio Nilo, são a capital sudanesa, Cartum, Darfur (oeste), Nilo Branco (a sul da capital) e a região Leste do Sudão. “Muitos dos afectados, tanto população local como refugiados e deslocados, perderam tudo. Perderam as casas humildes e os poucos haveres que tinham”, afirmou Schönbauer, acrescentando que várias infra-estruturas sofreram danos naquelas zonas.

“É realmente devastador o impacto que estas inundações têm tido em pessoas que já passaram por tudo, já foram deslocadas, viveram a pandemia da Covid-19 e o seu impacto económico nos pequenos trabalhos informais e, por cima de tudo isso, vêm as inundações”, lamentou. O ACNUR, sublinhou, enfrenta dificuldades adicionais por ter recebido apenas 38 por cento dos quase 275 milhões de dólares de que precisa para as operações no Sudão.

As chuvas torrenciais, que caem desde Julho, destruíram dezenas de milhares de habitações e centena e meia de edifícios públicos, segundo a protecção civil sudanesa. O Sudão tem cerca de 1,9 milhões de deslocados internos devido a vários conflitos, que levaram 600 mil sudaneses a fugir do país, entre os quais 300 mil de Darfur que se refugiaram no Chade.