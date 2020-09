Novo surto do vírus Ébola já matou 48 pessoas na RDC

Encontro de gerações encerra temporada

A primeira temporada do projecto solidário “Ao Vivo. É Kwanza” encerra, no sábado, com um concerto, com transmissão a partir das 16h30, no canal Zap Viva, no qual os protagonistas são cantores de várias gerações e musicalidade diversa. O 12º live da iniciativa, que visa arrecadar contribuições para mitigar as dificuldades de 11 lares de acolhimento de desfavorecidos, agravadas pela Covid-19, será abrilhantado por Walter Ananás, Legalize, Tujila Tuajokota, Selda, Gari Sinedima, Neide Sofia, Cilana Manjenje, Neru Americano e Uami Ndongadas.