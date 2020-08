Mundo

Novo teste de rastreio com recurso à saliva

A Autoridade norte-americana do Medicamento aprovou, sábado, um novo teste de rastreio à Covid-19 que utiliza a saliva como amostra para detectar a infecção pelo novo coronavírus. O principal objectivo será aumentar a oferta de exames disponíveis.

Fotografia: DR

"O teste SalivaDirect que detecta rapidamente a infecção por SARS-CoV-2 é mais uma inovação que vai reduzir a procura dos testes, que começam a ser escassos", explicou o secretário de Estado adjunto da Saúde e coordenador do Processo de Testagem à Covid-19, o almirante Brett P. Giroir.

O novo exame evita assim a procura por reagentes específicos, que nem sempre estão disponíveis nas quantidades necessárias. Nem sequer requer algum tipo de equipamento de colheita especial, exigindo apenas um recipiente estéril para recolher a amostra biológica.

A análise poderá também ser realizada pela maioria dos laboratórios por não ser tão complexa quanto a dos testes PCR (os exames de rastreio mais comuns que utilizam uma zaragatoa para ir até ao fundo da garganta).

De acordo com o responsável pelos exames da Covid-19 nos Estados Unidos, o aumento de testes de rastreio só tem sido possível devido "à experiência técnica da FDA (sigla da autoridade norte-americana dos Alimentos e Drogas) e à redução das barrei-

ras de regulação".

O exame foi criado pela Escola de Saúde Pública da Universidade norte-americana de Yale e conseguiu uma autorização da FDA, este sábado, in-formou a entidade reguladora do medicamento no seu site na Internet. Onde é divulgado também que instituição es-tá disponível para parti-

lhar o protocolo SalivaDirect com os laboratórios interessados.

Este é o quinto teste de rastreio que utiliza a saliva aprovado pela Autoridade do Medicamento norte-americana. Este género de exames pressupõem uma diminuição do desconforto do paciente e do risco para os profissionais de saúde que os fazem, uma vez que não precisam de estar tão próximos ou até de ser eles a colher a amostra.