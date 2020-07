Mundo

Novo vírus mais mortal do que a Covid-19? Cazaquistão nega as alegações chinesas

O Cazaquistão negou a alegação da Embaixada da China naquele país sobre um surto de pneumonia mais mortal do que o novo coronavírus, que estaria a assolar o território cazaque.

Cazaquistão e China trocam acusações mútuas

O alerta tinha sido emitido para os cidadãos chineses no país e publicado no site da Embaixada na quinta-feira, com a representação de Pequim a alertar para uma doença com “uma taxa de mortalidade muito maior que a COVID-19”. O comunicado afirma que o surto de pneumonia causou 1.772 mortes na primeira metade de 2020 e “628 somente em Junho”.

A declaração referia-se originalmente a uma “pneumonia no Cazaquistão”, mas posteriormente foi alterada a designação para “pneumonia não-COVID”. A nota da embaixada chinesa menciona três cidades - Atyrau, Aktobe e Shymkent - como foco da nova doença e alerta para o facto de haver cidadãos chineses entre as pessoas que morreram.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde do Cazaquistão reagiu e garantiu que a alegação “chinesa” (sem mencionar a embaixada) não “corresponde à realidade”, dizendo que era um mal-entendido da contagem oficial.

Em comunicado na sua página do Facebook, o Ministério disse que as informações fornecidas pela Embaixada Chinesa estavam “incorrectas”. O Governo do Cazaquistão informa que classificou como casos de pneumonia alguns, em que os sintomas do COVID-19 estavam presentes, mas em que os pacientes tiveram resultados negativos, argumentando que isso se enquadra nas directrizes da Organização Mundial da Saúde.

O Ministério da Saúde cazaque refere que a contagem oficial inclui pneumonias causadas por todos os tipos de patógenos, incluindo bactérias e vírus. Não especificou, no entanto, quantos dos casos de pneumonia que não deram positivo ao novo coronavírus em teste de zaragatoa eram “casos prováveis” de Covid-19.

E também não especificou se algum dos casos de pneumonia registados foi causado por um novo tipo de agente patogénico. Questionado sobre a declaração da sua embaixada no Cazaquistão, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse aos jornalistas que a China “também deseja obter mais informações” sobre os casos registados.

E acrescentou que a China “espera continuar a trabalhar em conjunto com o Cazaquistão para combater a epidemia e salvaguardar a saúde e a segurança pública dos dois países”.

Esconder casos de Covid-19?

O Cazaquistão, país rico em petróleo, que faz fronteira com a China e a Rússia, viu os casos de novo coronavírus crescerem mais de cinco vezes desde que suspendeu as medidas de bloqueio, em Maio, tendo confirmado 54.747 casos.

De resto, o Cazaquistão e outros países da Ásia Central foram acusados nas últimas semanas de subestimar a escala da sua segunda onda de casos de Covid-19, classificando muitos como pneumonia.

A falta de kits de teste de boa qualidade é amplamente citada como motivo para a subnotificação.

Num artigo sobre a refutação do Ministério da Saúde do Cazaquistão, o site pró-governamental Tengri News citou um médico que atribui o aumento nos casos de pneumonia a “uma manifestação do coronavírus”.

No vizinho Quirguistão, o Ministério da Saúde disse esta semana que começaria a incluir pacientes com pneumonia na sua contagem oficial de coronavírus.

O ministro da Saúde do Quirguistão, Sabyrzhan Abdykarimov, e o seu vice, Nurbolot Usenbayev, foram hospitalizados com sintomas de coronavírus, mas apenas o vice-ministro deu positivo para o vírus, informou o Ministério da Saúde na sexta-feira.