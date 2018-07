Mundo

Novo Presidente mexicano quer combater a pobreza

Andrés Manuel López Obrador venceu as eleições presidenciais de domingo no México, com mais de 53 por cento dos votos, levando a esquerda ao poder na segunda maior economia da América Latina pela primeira vez na história recente do país, informaram agências internacionais de notícias.

López Obrador aponta combate à impunidade como uma das prioridades de governo

Fotografia: DR

O vencedor das presidenciais no México disse que uma das prioridades do seu Governo será travar a corrupção e pôr fim à impunidade.

López Obrador prometeu desde o início da campanha combater os corruptos e a pobreza para travar a violência no país, uma mensagem que conseguiu cativar a população, indignada com os escândalos que assolaram o mandato do Presidente cessante, Peña Nieto.

Obrador foi candidato às eleições presidenciais em 2006 e 2012. À terceira tentativa e com 64 anos, ‘AMLO’, como é vulgarmente tratado, conseguiu, enfim, vencer as eleições.

“Acho que é um homem cuja qualidade principal é a tenacidade”, considerou o escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, um amigo próximo de Obrador, à agência France Press.

O Presidente eleito tem a ambição de lutar contra a pobreza e o “neo-liberalismo que causou muitos danos ao México”, afirmou Taibo.

Em particular, pretende lançar grandes projectos, aumentar o salário mínimo, facilitar o acesso à Internet para todos, oferecer bolsas de estudo aos estudantes e aumentar a auto-suficiência alimentar do país.

O novo Presidente do México procurou sempre, na sua carreira política, cultivar uma imagem de simplicidade e honestidade, tentando assim se distinguir da classe política tradicional que governa o país há quase um século, a qual ele chama de “máfia do poder.”

Apesar da longa carreira política e de ter sido presidente da Cidade do México (2000-2005), López Obrador apresentou-se nestas eleições como um “anti-sistema.” Durante a campanha, garantiu que vai vender o avião presidencial, que vai transformar a residência presidencial num centro cultural, que vai reduzir para metade os salários dos altos funcionários da Administração e que continuará a viver no seu apartamento na capital mexicana.

Originário do estado de Tabasco (sudeste do país), começou a sua carreira política em 1976 no Partido Revolucionário Institucional (PRI), partido do ainda Presidente mexicano, Peña Nieto, deixando-o em 1988 para se juntar ao partido de esquerda Partido da Revolução Democrática (PRD). Em 2014, juntou-se finalmente ao Morena.

Nestas eleições, foram chamadas às urnas cerca de 89 milhões de cidadãos para eleger o Presidente do país e outros 3.400 cargos públicos, incluindo governadores de oito estados e o chefe de Go-verno da capital do país.

A campanha eleitoral foi definida por vários especialistas como “a mais violenta” da história do país e, de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou activistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.



Trump felicita Obrador

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou a sua conta no Twitter para dar os “parabéns” ao líder de esquer-da, Andrés Manuel López Obrador, pela sua vitória nas eleições presidenciais mexicanas de domingo.

“Espero muito trabalhar com ele no futuro. Há muito a ser feito que beneficiaria tanto os Estados Unidos quanto o México”, escreveu Trump.

Enrique Peña Nieto, o ainda Presidente do México, bem como líderes de outros países latino-americanos felicitaram Obrador pela sua vitória nas urnas.

“Felicito Andrés Manuel López Obrador. Desejo-lhe êxito em benefício do México. A sua equipa contará com o apoio do Governo do México para realizar uma transição ordenada e eficiente. Mais uma vez acreditamos na solidez das nossas instituições e da nossa democracia”, disse Peña Nieto.