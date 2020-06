Novos confrontos em Mocímboa da Praia provocam fuga da população

Sucessos nacionais que marcaram a década de 1980 no “Show do Mês”

O “Show do Mês Live” regressa sábado, às 16h00, no palco da Brasom, no Miramar, em Luanda, com os melhores sucessos e artistas nacionais que marcaram a década de 1980, numa transmissão em directo nas plataformas digitais da promotora, a NOva Energia, e no Canal 2, da Televisão Pública de Angola.