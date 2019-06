Mundo

Ntan afasta hipótese de golpe de Estado

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, Biaguê Na Ntan, afastou “qualquer cenário de um golpe de Estado” no país, a contrariar rumores que circulam nos últimos dias.

Fotografia: DR

“O povo da Guiné-Bissau pode dormir tranquilo nas suas casas, sem ameaças de golpes, sem ameaças de nada”, disse o general Na Ntan, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com as chefias das Forças Armadas, em Bissau.

O dirigente militar disse ter transmitido aos presentes na reunião, que decorreu no Quartel General, com a presença de cerca de três centenas de oficiais, que as Forças Armadas “não estão interessadas em que haja conflito no país”.

“Estamos em paz e assim vamos continuar, em segurança, a ajudar o povo, sempre, para que durma tranquilo”, observou Biaguê Na Ntan, que disse ainda não sentir “nenhum perigo iminente” no país.

O responsável militar afirmou, que assumiu “de forma unânime” na reunião, que as Forças Armadas guineenses “não vão entrar em nenhum jogo político”.

Biaguê Na Ntan destacou, que recordou aos presentes que continua determinado em meter na prisão, qualquer soldado que tente perturbar a paz social.

“A ordem que dei aos militares, aqui, é de tolerância zero. Qualquer pessoa encontrada com uma arma na rua, fora de horas, já sabe qual é o seu destino”, avisou Na Ntan, que quando assumiu a chefia das Forças Armadas guineenses, em Setembro de 2014, anunciou que não tinha lugar na prisão para militares que tentassem dar um golpe de Estado, apenas no cemitério, morto.

Na Ntan, de 69 anos, reafirmou a subordinação “de todos os militares” ao poder político, à Constituição da República e às leis do país, mas também lembrou , que as Forças Armadas têm uma cadeia de comando a que devem obediência. Na Ntan desdramatizou informações postas à circular no país, que davam conta da sua eventual morte no estrangeiro.