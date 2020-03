Mundo

Número de deslocados sobe na região do Sahel

A zona compartilhada da fronteira entre Mali, Burkina Fasso e Níger transformou-se no epicentro de uma crise em rápido crescimento com níveis sem precedentes de violência armada.

Milhares de pessoas foram forçadas a abandonar as terras

Fotografia: DR



O Escritório da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) denuncia que homens armados estão a forçar escolas a serem fechadas assim como centros de saúde.

O número de deslocados internos subiu para 1,1 milhão, um aumento de quatro vezes. A população refugiada agora é de mais de 110 mil pessoas. A crise afecta famílias vulneráveis e agrava a insegurança alimentar, a desnutrição e epidemias.

De acordo com o escritório, as comunidades locais têm ficado sem serviços essenciais. No total mais de 3,6 mil escolas e 241 centros de saúde deixaram de operar nesses países. O OCHA apelou a comunidade internacional a ajudar autoridades nacionais e locais. Com a acção de parceiros, o escritório quer alargar as operações essenciais e aliviar o sofrimento humano com um total de mil milhões de dólares para os mais vulneráveis. O Fundo Central de Emergência (CERF) colocou 17 milhões de dólares ao dispor de Burkina Fasso e do Mali para a distribuição de abrigos, água e saneamento, protecção, saúde e segurança alimentar.

Insegurança

Com o aumento da insegurança e dos eventos climáticos, cerca de 3,7 milhões de pessoas devem enfrentar os níveis mais graves de insegurança alimentar na estação de escassez de 2020. A subida será maior do que o dobro em relação ao ano passado.