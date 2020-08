Número de infectados sobe para 2.855 em Moçambique

Cidadãos ignoram medidas de prevenção em Camabatela

No município de Camabatela, província do Cuanza-Norte, muitas pessoas continuam a ignorar as medidas de prevenção e combate à pandemia Covid-19, com realce para a lavagem das mãos, aplicação de álcool gel, falta de distanciamento físico, mau uso das máscaras faciais.