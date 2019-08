Mundo

Número de mortes por ébola sobe para 1.866

A República Democrática do Congo (RDC) registou 257 novas infecções pelo vírus do ébola nas últimas três semanas, elevando para 2.781 o número de casos e para 1.866 as mortes ligadas à doença, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fotografia: DR

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela OMS, entre 17 de Julho e 6 de Agosto foram registados 257 novos casos em 16 zonas de saúde, sendo a maioria nas zonas de Beni (119) e Mandima (58).

A OMS indica que não houve registo de novos casos em Goma, cidade de dois milhões de habitantes, próxima da fronteira com o Rwanda, onde a 14 de Julho foi registado o primeiro caso confirmado de ébola.

As autoridades continuam a registar novas infecções entre o pessoal dos serviços de saúde, tendo sido 14 casos confirmados naquele período, elevando para 149 o número de funcionários do sector infectados.

Até 6 de Agosto, o número acumulado de casos registados no país era de 2.781, incluindo 2.687 confirmados e 94 prováveis, dos quais 1.866 se revelaram fatais.