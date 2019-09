Mundo

Número de mortos aumenta para 39

O número de vítimas de um ataque suicida com um camião armadilhado num hospital do Sul do Afeganistão, ocorrido na quinta-feira aumentou para 39 mortos e mais de 140 feridos, segundo autoridades afegãs.

Além de mortes, centenas de pessoas ficaram feridas no ataque

Fotografia: Dr

O último balanço do atentado, já reivindicado pelos talibãs, apontava para 20 mortos e 90 feridos.

“O balanço do ataque ao hospital de Qalat é de 39 mortos e 140 feridos”, disse à agência de notícias francesa AFP o porta-voz do governador da província, Gul Islam Seyal. O ataque ocorreu cerca das 6h00 locais de quinta-feira, quando um homem detonou os explosivos que estavam num camião, próximo a um hospital na cidade de Qalat, capital da província de Zabul, no Sul do Afeganistão, disse à agência EFE o porta-voz do governador regional, Gul Islam Seyal.

O novo balanço aumenta para 91 o número de mortos por ataques realizados entre terça e quinta-feira no Afeganistão, além de nove camponeses, mortos por engano por disparos de drones.

O crescimento da violência acontece menos de duas semanas das eleições presidenciais, agendadas para o dia 28, e já tinha sido previsto por vários observadores, até porque os talibãs avisaram que iriam tentar suspender a realização do escrutínio, que consideram ilegítimo.

O primeiro ataque dos últimos três dias, que matou 26 pessoas, aconteceu perto do local onde o Presidente, Ashraf Ghani, candidato à reeleição estava em reunião.