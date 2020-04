Número de mortos de Covid-19 em África sobe para 744

Incentivo à criação literária em tempo de quarentena

O uso das línguas nacionais, de textos traduzidos do português, na campanha de prevenção e higienização contra o risco de infecção comunitária da pandemia, pode ser optimizado pela criação poética, recurso à recriação do cancioneiro tradicional e pela produção de textos pedagógicos infanto-juvenis, com efeitos pragmáticos, directos, ao nível comunicacional no interior das comunidades.