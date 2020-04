Mundo

Número de mortos em África pela Covid-19 sob para 693

O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África é de 693 e estão registados 12.973 casos em 52 países, de acordo com a mais recente actualização dos dados da pandemia no continente.

Fotografia: DR

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 630 para 693, enquanto as infecções subiram de 12.219 para 12.973. O CDC África registou também 2.064 doentes recuperados após a infecção, mais 500 nas últimas 24 horas.

A pandemia afecta já 52 dos 55 países e territórios de África, com quatro países, África do Sul, Argélia, Egito e Marrocos, a concentrarem mais de metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus. A África do Sul tem o maior número de casos (2.003), com 24 mortos, mas o maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (256), em 1.761 infectados.

O Egipto tem 1.794 infectados e 135 mortos, enquanto Marrocos tem 1.448 casos e 107 vítimas mortais. Apenas Lesoto, ilhas Comores e o Saara Ocidental não têm casos registados. Todos os países africanos lusófonos registam casos da doença, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetados, contabilizando 38 pessoas com infecções pelo novo coronavírus.

Angola soma 19 casos confirmados de Covid-19 e duas mortes. Moçambique tem 20 casos declarados de infecção pelo novo coronavírus e Cabo Verde totaliza sete casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto. Na Quinta-feira, as autoridades cabo-verdianas anunciaram que morreram 12 cidadãos de Cabo Verde no estrangeiro vítimas da doença.

São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detetar a doença no seu território, regista quatro casos confirmados. Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), estão confirmados 18 casos positivos de infeção. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infectou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios. Dos casos de infecção, mais de 335 mil são co