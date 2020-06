Mundo

Número de mortos em naufrágio no Bangladesh sobe para 30

O balanço de mortos no naufrágio de um 'ferry' que ocorreu hoje em Daca, capital do Bangladesh, subiu para 30 e cerca de outras 20 pessoas continuam desaparecidas, disseram as equipas de resgate no local.

Fotografia: DR

"Recuperamos 30 corpos, entre os quais 20 homens, sete mulheres e três crianças", disse à agência de notícias AFP Abul Khair, mergulhador dos bombeiros locais.

O 'ferry' "Morning Bird" tinha a bordo cerca de cinquenta pessoas, de acordo com estimativas das autoridades locais.

O "Morning Bird" navegava pelo rio Buringa quando foi atingido à popa por outro 'ferry a poucos metros de Sadarghat, o maior porto fluvial de Bangladesh, onde estava prestes a atracar às 09:30 locais (04:30 em Lisboa).

A embarcação, que provinha do centro do Bangladesh, "não estava sobrelotada" e afundou "devido a um ato de negligência", disse à AFP o contra-almirante Golam Sadeqk, director da autoridade de transporte fluvial do Bangladesh.

O acidente ocorreu durante a hora mais movimentada da manhã, quando as embarcações lotam o porto de Sadarghat.

Durante a manhã, familiares angustiados reuniram-se no cais, alheios às regras do distanciamento físico, aconselhados para limitar a propagação do novo coronavírus.

"Ainda não sei o que aconteceu com eles", disse um homem que procurava o primo.

Mergulhadores ainda estão a trabalhar para extrair os restos dos destroços, a uma profundidade de 12 a 15 metros.

As equipas de resgate colocaram os corpos resgatados em sacos, alinhando-os na margem do rio.

Os acidentes com estas embarcações são comuns no Bangladesh devido à falta de cumprimento das regras de segurança quando são construídas nos estaleiros navais.

Estas embarcações, particularmente, costumam estar sobrelotadas e os naufrágios são comuns em dias de mau tempo.