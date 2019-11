Número de sequestros aumentam na África do Sul

Calado Show leva humor e dança à Cidade do Sequele

Uma apresentação com muitas estórias, baseadas no quotidiano, e dança é a proposta que o humorista Calado Show apresenta no espectáculo de amanhã, a partir das 21h00, no Espaço Aplausos, na Cidade do Sequele, no município de Cacuaco, do qual é destaque de cartaz.