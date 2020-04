Mundo

Número de soldados mortos subiu para 32

O número de soldados e polícias mortos em três ataques dos talibãs no Norte e Centro do Afeganistão subiu de 20 para pelo menos 32, indicaram, ontem, fontes oficiais afegãs, citadas pela agência EFE.

Fotografia: DR

Segundo a agência noticiosa, os 32 membros do Exército e da Polícia morreram em três ataques que começaram cerca da meia-noite de domingo nas províncias de Takhar e Balkh, ambas no Norte do país, e em Uruzgan, Centro.

Em Takhar morreram 18 soldados, precisou o porta-voz do gabinete do Governador provincial, Jawad Hijri, que também deu conta de um número indeterminado de vítimas mortais do lado dos talibãs, que foram expulsos da zona.

Outros nove membros das forças de segurança morreram e quatro ficaram feridos num ataque semelhante, no domingo à noite, no distrito de Shulgara, na província de Balk, enquanto em Uruzgan, os talibãs atacaram, ontem, de madrugada vários postos de controlo policial, dando início a confrontos que se prolongaram por várias horas, no qual morreram cinco polícias e dois rebeldes.

O porta-voz dos talibãs, Zabitullah Mujahid, em declarações à EFE, recusou comentar sobre o aumento dos ataques nos últimos dias, sublinhando que estão a investigar os incidentes.

Os talibãs e as forças governamentais cessaram os ataques em finais de Fevereiro, passo considerado necessário para se encetarem novos contactos entre os EUA e os talibãs.