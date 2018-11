Mundo

Número de feridos em terramoto no Irão subiu a 716

O Serviço de Emergências do Irão informou nesta segunda-feira que subiu para 716 o número de pessoas feridas no terramoto de magnitude 6,3 graus na escala Richter que assolou na noite de domingo a província de Kermanshah, no noroeste do Irão.

Fotografia: DR

O terramoto, com o epicentro próximo da cidade de Sarpol-e Zahab, a cerca de 650 quilómetros de Te-erão, ocorreu numa zona onde um outro sismo no ano passado matou mais de 600 pessoas e causou mais de quatro mil feridos, muitos dos quais ainda se encontram desalojadas.

Morteza Salimi, do Crescente Vermelho iraniano, disse à televisão que 171 pessoas ficaram feridas, a maioria delas ligeiramente.

O governador da província de Kermanshah, Houshang Bazvand, também afirmou que houve feridos, mas que poucas pessoas foram hospitalizadas na região.