Número de mortos no incêndio aumenta

O número de mortos no incêndio após a explosão num oleoduto em Tlahuelilpan, no estado mexicano de Hidalgo, aumentou para 79 pessoas, com a morte de seis pessoas que estavam hospitalizadas.

“Foram somados mais seis mortos aos 73 do balanço anterior. Assim podemos confirmar que 79 mexicanos morreram como resultado dessa explosão”, disse o ministro da Saúde mexicano, Jorge Alcocer, em conferência de imprensa.

O ministro explicou que das 81 pessoas hospitalizadas após a explosão, que ocorreu na tarde de sexta-feira, 66 continuam nos centros médicos, 12 morreram, duas obtiveram alta e uma pessoa decidiu sair do hospital por iniciativa própria.

A explosão no oleoduto da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) provocou um incêndio de grandes dimensões na sexta-feira, na cidade de Tlahuelilpan, no estado central de Hidalgo.

De acordo com as autoridades mexicanas, o oleoduto explodiu horas depois de um grupo ter perfurado a tubulação ilegalmente para roubar combustível.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declarou uma ofensiva contra o roubo de combustível e convocou todos os sectores do Governo para prestar assistência às vítimas.