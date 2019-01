Mundo

“Nunca tentei encobrir casos de abuso sexual”

O cardeal francês Philippe Barbarin disse ontem que nunca tentou encobrir o quO cardeal francês Philippe Barbarin disse ontem que nunca tentou encobrir o que qualifica de “factos horríveis” antes de depor no Tribunal Criminal de Lyon num processo em que é acusado de não ter denunciado um caso de abuso sexual. e qualifica de “factos horríveis” antes de depor no Tribunal Criminal de Lyon num processo em que é acusado de não ter denunciado um caso de abuso sexual.

“Eu nunca me tentei esconder”, disse Barbarin antes da primeira audiência do julgamento do caso, no qual estão também acusadas outras cinco pessoas.

A 23 de Maio de 2017, o cardeal e cinco outras pessoas foram intimados a comparecer às autoridades sob a acusação de não terem denunciado agressões sexuais de um padre a um grupo de jovens escuteiros, num processo de citação directa iniciado pelas vítimas do padre Bernard Preynat.

Desde que o caso eclodiu há três anos, o arcebispo de Lyon já negou as acusações contra si, reconhecendo erros de apreciação e pedindo desculpas às vítimas de padres pedófilos. Mas em 2016, em Lourdes, durante uma assembleia de bispos, proferiu algumas palavras que geraram controvérsia, ao afirmar: “Graças a Deus, a maioria dos factos” de abuso sexual foram “prescritos”.

Ontem, em comunicado divulgado antes de responder às perguntas do tribunal disse que “nem sempre soube usar as melhores e mais hábeis palavras no passado”.