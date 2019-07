Mundo

Nyusi condena atrasos na conclusão de obras públicas em Moçambique

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, criticou os atrasos na conclusão das obras públicas, em particular nas de Nampula e Niassa, norte do país, e em Gaza, sul.

Fotografia: DR

“A escolha dos empreiteiros para a execução de obras de estradas não tem intervenção directa do nosso Governo, mas obedece a certos critérios, um dos quais é o concurso internacional, ao qual as empresas interessadas podem concorrer” disse Nyusi, citado pelo diário Notícias. O estadista fez estas declarações no final da visita à província do Niassa, norte de Moçambique, no domingo. Filipe Nyusi apontou, a título de exemplo, a Estrada Nacional 13, na zona de Niassa, que devia ter sido entregue em 2015, mas as obras estão paralisadas.

O Chefe de Estado moçambicano disse que é necessária uma reflexão do Governo no sentido de se encontrar uma solução para os recorrentes e contínuos casos de abandono das obras, bem como a selecção rigorosa de empreiteiros para a execução deste tipo de trabalhos.