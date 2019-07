Mundo

Nyusi reconduz Buchili

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reconduziu, quinta-feira, Beatriz Buchili no cargo de procuradora-geral da República e nomeou Alberto Paulo vice-procurador-geral da República, em substituição de Edmundo Carlos Alberto, que foi exonerado.

Fotografia: DR

O anúncio foi feito pela Presidência da República em comunicado. Beatriz Buchili continua no cargo que ocupa desde Julho de 2014 em substituição de Augusto Paulino, que renunciou ao lugar por motivos de saúde.

O mandato do procurador-geral da República de Moçambique é de cinco anos, renováveis por mais cinco.

O chefe de Estado moçambicano nomeou ainda Alberto Paulo para o cargo de vice-procurador-geral da República. O combate à corrupção, sobretudo no âmbito do caso das “dívidas ocultas”, vai continuar a ser o maior desafio da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique, segundo Gilberto Correia, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique.