O jogo da avestruz que une líderes políticos, económicos e religiosos

À esmagadora eloquência das imagens do colapso funerário em vários pontos do Brasil, em Maio último, Jair Bolsonaro e seus seguidores contrapuseram com o mais irredutível negacionismo. Fake e conspiração, exclamaram, sem que lhes ocorresse uma hesitação.

A Covid-19 não só continuou a ser encarada como uma “gripezinha”, como a chegada de tantos caixões aos cemitérios não passaria de uma encenação dos opositores ao Presidente, já que - diziam - as vítimas de acidentes estariam a ser registadas como óbitos causados pela epidemia.

Não contentes com tal acusação, alimentaram a ideia de que muitos caixões estariam, na verdade, vazios, em estados como Amazonas ou Ceará.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, em Abril, a deputada federal Carla Zambelli afirmou: “No Ceará, tem caixão a ser enterrado vazio. Já viu isso!?

Tem uma foto de uma moça carregando um caixão com um dedinho. Eu nunca vi uma mulher carregando um caixão com um dedinho.” Como resposta, o governador deste estado, Camilo Santana, processou a deputada, considerando as suas declarações “um insulto aos profissionais de saúde e às famílias das vítimas”.

As razões da economia

Esta recusa de encarar a realidade pandémica da doença e a sua capacidade não é, todavia, um exclusivo do Brasil, onde o actual Governo lançou-se há muito numa cruzada anticiência. Mais longe do que Bolsonaro, do que Donald Trump ou mesmo do que o bielorrusso Alexander Lukashenko (que recomendava vodca e hóquei no gelo como profilaxia da doença), foi o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.

Durante semanas, recusou-se a atender os apelos internos e externos para decretar o confinamento obrigatório e manteve as fronteiras do país totalmente abertas.

Para demonstrar confiança, organizou um festival nacional de dança, que reuniu milhares de pessoas, e, também por suas ordens, a Nicarágua foi o único país da América do Sul a não interromper o campeonato nacional de futebol.

Só no final de Abril, quando a maior parte dos países já levava mais de um mês de confinamento, é que foram feitas as primeiras recomendações para a salvaguarda do distanciamento social e para a utilização de máscara em espaços fechados.

Mais surpreendente, porém, foi a atitude tomada pelo empresário Elon Musk, que não só minimizou o problema, como a sua acção teve efeitos realmente negativos na vida de milhares de pessoa, a começar pelos funcionários das suas empresas. Um player de primeira importância na área da tecnologia de ponta, CEO da Tesla Motors, fundador da Neuralink e da Space X, contestava publicamente, através da sua conta de Twitter, as afirmações dos cientistas e falava mesmo de conspiração “fascista” para manter os cidadãos sob controlo.

No final de Janeiro, quando a Covid-19 já era um caso sério na China, Musk começou a insurgir-se contra o pânico, que considerava mais perigoso do que a doença. Não mais parou, “twitando” opiniões e considerandos do mesmo teor, ora minimizando os efeitos da doença, ora favorecendo o recurso à cloroquina, o mesmo medicamento usado na profilaxia da malária insistentemente recomendado por Trump e por Bolsonaro.

A acção de Musk tornou-se ainda mais controversa ao passar das palavras aos actos. Quando a Polícia do condado de Alameda, Califórnia, onde funciona a fábrica da Tesla, ordenou que todos os serviços não essenciais fossem encerrados, Musk desobedeceu abertamente, argumentando que a produção de veículos e a infra-estrutura eléctrica são sectores críticos.

Reabriu a fábrica a 11 de Maio, alegando estar a respeitar todas as recomendações sanitárias exigidas e dizendo que ele próprio estaria na primeira linha, ao lado dos trabalhadores. Sem “papas na língua”, declarou: “Se alguém quiser ficar em casa, óptimo.

Deve poder ficar em casa e não ser obrigado a sair. Mas dizer que as pessoas não podem deixar as suas casas e que serão presas se o fizerem, isso é fascismo, não é democracia, nem liberdade. Devolvam a maldita liberdade às pessoas.” Num outro tweet, no mesmo tom incendiário, exigiu: “Libertem a América agora!”

As contradições do empresário não terminam aqui. Envolveram a doação de ventiladores a numerosos hospitais que, na verdade, eram mais adequados à apneia do sono do que a doentes com formas agudas da Covid-19.

Mais recentemente, Musk envolveu-se numa polémica com Bill Gates (que, por sua vez, se viu objecto de uma série de teorias da conspiração, que o acusam de querer controlar a saúde da população mundial e até de querer eliminar parte dela) a propósito do tema das vacinas.

Quando o homem da Tesla anunciou a sua intenção de investir na produção de uma vacina capaz de erradicar a doença, Gates respondeu: “O posicionamento do Elon é manter um alto nível de comentários ultrajantes.

Não está muito envolvido com vacinas. Faz um carro eléctrico excelente. E os foguetões dele funcionam bem. Portanto, tem permissão para dizer estas coisas. Espero que ele não confunda áreas em que não esteja muito envolvido.”