Mundo

O mundo celebra hoje o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto

Faustino Henrique |*

“Como uma criança num campo de concentração, que perdeu os seus pais e restantes membros da família, nunca imaginei que um dia falaria com o mundo sobre a era mais sombria da história do povo judeu”, são palavras de Shraga Milstein, 87 anos, citado pelo jornal The Jerusalem Post, sobrevivente do campo de concentração de Bergen-Belsen, que vai usar da palavra hoje perante Assembleia-Geral da ONU por ocasião do Dia Internacional da Memória do Holocausto, celebrado hoje.

Os campos foram libertados por tropas soviéticas

Fotografia: DR

“Assim como as pessoas continuam a negar o Holocausto, os sobreviventes que podem testemunhar sobre as atrocidades estão a diminuir drasticamente”, disse o também presidente do Conselho Internacional dos Locais Memorial do Holocausto na Alemanha e presidente da associação de refugiados Bergen-Belsen, libertado pelo exército britânico em 1945, quando tinha 12 anos.

As Nações Unidas celebram hoje o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto sob o lema “75 anos após Auschwitz - Educação e Memória do Holocausto para a Justiça Global”, para reflectir a importância contínua da acção colectiva contra o anti-semitismo e outras formas de preconceito para garantir o respeito à dignidade e aos direitos humanos de todas as pessoas. O ano de 2020 marca o 75º aniversário da libertação de Auschwitz, do fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, celebrado nestes dias com um programa recheado de eventos tal como indica o Departamento de Comunicação Global da ONU, com vários oradores, testemunhos e visualizações de slides. Na verdade, em Israel as celebrações começaram há algumas semanas, tendo o ponto mais alto decorrido na quinta-feira passada, quando dezenas de líderes mundiais juntaram-se às autoridades israelitas no centro do Memorial do Holocausto Yad Vasehem (em hebraico, Autoridade de Recordação dos Mártires e Heróis), em Jerusalém, para marcar o 75º aniversário da libertação de Auschwitz, o campo de extermínio da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas mataram cerca de 1,1 milhão de pessoas, a maioria judias.

Origem da data

Institucionalizado pela Assembleia-Geral da Nações Unidas, no dia um de Novembro de 2005, durante a 42 ª Sessão Plenária daquele órgão, o dia 27 de Janeiro representa a celebração da memória das vítimas do Holocausto, o genocídio cometido pelos nazistas e os seus adeptos, que ceifou a vida de milhões de judeus durante a II Guerra Mundial, bem como ciganos e outras minorias.

Na verdade, foi no dia 27 de Janeiro de 1945 em que decorreu a libertação do maior campo de extermínio nazista, Auschwitz-Birkenau, pelas tropas soviéticas na fase final daquele conflito, do qual sobreviveram mais de seis mil pessoas, maior delas adoentadas ou moribundas.

Campos de concentração e de extermínio

Os campos de extermínio eram diferentes dos campos de concentração, sendo os primeiros marcadamente para dar provimento à chamada “Solução Final” e os outros destinados ao trabalho forçado.

A partir de 1940, os nazistas construíram cerca de 150 campos de concentração e muitos subcampos. No entanto, havia seis campos de extermínio na Alemanha nazi, todos na Europa Oriental, nomeadamente Auschwitz II (Birkenau), Sobibór, Majdanek, Be??ec, Treblinka, Chelmno.

Havia três grandes campos em Auschwitz e três menores (chamados subcampos). Auschwitz I era o campo principal, que mantinha prisioneiros entre 1940 e 1945. Auschwitz II (Birkenau) foi o maior campo de extermínio (campo da morte) administrado pela Alemanha nazi durante o Holocausto. Auschwitz III (Monowitz) era um campo de concentração nazi e um campo de trabalho, onde os prisioneiros trabalhavam como escravos. A designação genérica Auschwitz refere-se aos três espaços. Localizavam-se todos na cidade polaca homónima e eram geridas pelas Schutzstaffel (abreviadas por SS, em português tropas de protecção), unidade paramilitar, que posteriormente agregou quase um milhão de homens e conseguiu exercer grande influência política no Terceiro Reich, sob a liderança de Heinrich Himmler. Ninguém sabe exactamente quantas pessoas foram enviadas para Auschwitz ou quantas lá morreram, atendendo que as SS destruíram grande parte dos registos escritos.

No entanto, os historiadores estimam que entre 1940 e 1945, os nazis enviaram pelo menos 1,3 milhão de pessoas a Auschwitz. Cerca de 1,1 milhão dessas pessoas morreram ou foram mortas em Auschwitz, como descrito acima.

Os historiadores usaram maneiras diferentes de estimar quantas pessoas morreram em Auschwitz. Por exemplo, eles estudaram o que as testemunhas disseram nos julgamentos de Nuremberga. Algumas pessoas que sobreviveram em Auschwitz também ajudaram a estimar quantas pessoas morreram lá.

Ainda assim, muitas pessoas e governos diferentes discordaram disso: Os Governos comunistas da União Soviética e da Polónia defendem que quatro milhões de pessoas morreram em Auschwitz.

Rudolf Höss, alto dirigente nazi, disse que 2,5 a três milhões de pessoas morreram lá . Mais tarde, ele escreveu que cometeu um erro, dizendo que “o número de dois milhões e meio é muito alto”. Adolf Eichmann, outro dirigente nazi, capturado e condenado à forca em Israel, nos anos 60, disse que o número de mortes foi de dois milhões.

Em 1983, o estudioso francês George Wellers foi uma das primeiras pessoas a usar os registos nazis sobre as deportações para estimar o número de mortos em Auschwitz. Ele calculou que 1.613 milhões morreram, incluindo 1,42 milhão de judeus e 146.000 polacos. Na mesma época, Franciszek Piper usou registos de chegadas e deportações de vagões para calcular 1,1 milhão de mortes de judeus; 140.000-150.000 mortes polacos; e 23.000 mortes de ciganos. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos diz que essas são “as melhores estimativas do número de vítimas” em Auschwitz entre 1940 e 1945.

O Ministério da Justiça alemão, em 1967, estimava em cerca de 1200 campos e subcampos em países ocupados pela Alemanha nazi, enquanto que a a Biblioteca Virtual Judaica avançava que “os nazistas tinham estabelecido 15.000 campos nos países ocupados”. A maioria desses campos foi destruída ao longo e pouco antes da guerra terminar.



A solução final

A “solução final para a questão judaica” era o nome de código oficial para o assassinato de todos os judeus ao alcance do III Reich. Essa política de genocídio deliberado e sistemático que começou na Europa ocupada pela Alemanha nazi foi formulada em termos processuais e geopolíticos pela liderança nazi em Janeiro de 1942, na Conferência de Wannsee, realizada perto de Berlim. E culminou no Holocausto, que viu o assassinato de 90 por cento de judeus polacos e dois terços da população judaica da Europa.

A natureza e o momento das decisões que levaram à Solução Final são um aspecto intensamente pesquisado e debatido do Holocausto. O programa evoluiu durante os primeiros 25 meses de guerra, levando à tentativa de “assassinar todos os judeus no domínio alemão”. A maioria dos historiadores concorda, escreveu Christopher Browning, que a Solução Final não pode ser atribuída a uma única decisão tomada em um determinado momento. “É geralmente aceite que o processo de tomada de decisão foi prolongado”. Em 1940, após a queda da França, Adolf Eichmann criou o Plano de Madagascar para transferir a população judaica da Europa para a colónia francesa, mas o plano foi abandonado por razões logísticas, principalmente um bloqueio naval. Havia também planos preliminares para deportar judeus para a Palestina e a Sibéria. Em 1941, escreveu Raul Hilberg, na primeira fase do assassinato em massa de judeus, as unidades móveis de assassinato começaram a perseguir as suas vítimas nos territórios ocupados do leste; na segunda fase, estendendo-se por toda a Europa ocupada pelos alemães, as vítimas judias foram enviadas em trens da morte para campos de extermínio centralizados, construídos com o objectivo de implementar sistematicamente a Solução Final.

Entre o início de 1942 e o fim de 1944, vagões e comboios fretados transportaram judeus de toda a Europa ocupada para as câmaras de gás dos campos de extermínios.

O primeiro comandante, Rudolf Höss, testemunhou depois da guerra, no Julgamento de Nuremberga, que mais de três milhões de pessoas haviam morrido ali, 2.500.000 gaseificadas e 500.000 de fome e doenças.

Hoje em dia os números mais aceites giram em torno de 1,3 milhão, sendo 90 por cento deles de judeus. Os outros deportados para Auschwitz e executados foram 150 mil polacos, 23 mil ciganos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 400 Testemunhas de Jeová e dezenas de milhares de pessoas de diversas nacionalidades. Aqueles que não eram executados nas câmaras de gás morriam de fome, doenças infecciosas, trabalhos forçados, execuções individuais ou experiências médicas.

Finamente, a 27 de Janeiro de 1945 os campos foram libertados pelas tropas soviéticas, dia este que é comemorado mundialmente como o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto.

Die Arbeit macht frei

Famoso pela inscrição em alemão que se encontra defronte ao portão do campo de Auschwitz-Birkenau, literalmente o “trabalho liberta”, aquele espaço de morte e hoje de memória foi transformado, em 1947, pela Polónia num museu.

Desde então, Auschwitz I e II receberam a visita de mais de 30 milhões de pessoas de todo mundo, que experimentam a comovente passagem ao portão de ferro que tem na parte superior a famigerada inscrição “Arbeit macht frei”. Em 2002, a UNESCO declarou oficialmente as ruínas de Auschwitz-Birkenau como Património da Humanidade.

O programa para a cerimónia de celebração Dia Internacional da Lembrança do Holocausto começou há mais de uma semana, em Israel e noutras partes do mundo, preenchido de painéis e exibições que retratam todos a história sobre a maior tragédia do século XX e inclusive uma parceria com a rede social Facebook para lembrar as vítimas do Holocausto. Através do “IRemember Wall”, um projecto comemorativo online que permite visualizar imagens de adultos e crianças assassinados pela Alemanha nazista e os seus colaboradores.

O Jornal de Angola contactou a Embaixada de Israel, em Luanda, para ouvir o embaixador Oren Rozemblatt ou alguém em nome da missão diplomática para falar sobre o que representa a celebração, sobre o anti-semitismo no mundo e sobre a comunidade judaica em Angola, mas sem sucesso.

* Com dados do Wikipedia