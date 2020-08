Mundo

O Partido Republicano oficializa a candidatura de Donald Trump

O Partido Republicano oficializa, na quinta-feira, a candidatura do actual Presidente norte-americano, cinco anos depois de Trump ter surpreendido a classe política, ao anunciar, em Junho de 2015, a pré-candidatura pelo Partido Republicano à Casa Branca.

O Prsidente norte-americano, Donal Trump, tenta a reeleição

Fotografia: DR

Na altura Donald Trump ainda era chamado de bilionário, magnata e apresentador de televisão.



O que parecia mais uma excentricidade do mega empresário, converteu-se, no ano seguinte, no predicado pelo qual os americanos acostumaram-se a chamá-lo Presidente dos Estados Unidos e este ano candidato à reeleição.



Por causa da pandemia do novo coronavírus, um dos problemas na campanha do Presidente, deverá fazer na Casa Branca o discurso para aceitar a nomeação, na quinta-feira desta semana.



Se vencer o democrata Joe Biden nas urnas em Novembro, Trump vai dar continuidade a uma tendência em que todos os Presidentes eleitos dos EUA desde 1992 reelegeram-se, caso dos democratas Bill Clinton (1996) e Barack Obama (2012) e do republicano George W. Bush (2004).



Caso perca, Trump vai repetir o fracasso de Bush pai, também republicano, que perdeu a disputa pela reeleição em 1992 para Clinton.



A notícia de pré-candidatura de Donald Trump à Presidência dos EUA em 2015 foi recebida pela classe política e pela imprensa americana como uma excentricidade do magnata, em busca de voltar aos holofotes após deixar de apresentar o reality show "The Apprentice".



Não era, porém, a primeira vez que o mega empresário do ramo imobiliário se envolvia com a política americana. Trump mostrou ser, na maior parte da vida pública, um opositor convicto, e mudou de partido com frequência.



Filiado ao Partido Republicano em 1987, Trump iniciou a vida política alinhado com os Presidentes Ronald Reagan e George H. Bush. Quando o democrata Bill Clinton venceu, em 1992, permaneceu na oposição. Em 2001, primeiro ano do republicano George W. Bush na Casa Branca, passou a declarar-se democrata e , finalmente, em 2009, na estreia de Barack Obama, Trump mudou de partido mais uma vez, inclusive pré-candidatou-se à Presidência em 2000 pelo pequeno Partido Reformista, do qual veio desistir antes de entrar em campanha. Também voltou a cogitar entrar na corrida presidencial ainda de 2012 para enfrentar Barack Obama, mas também desistiu. Finalmente, em 2015, Trump convocou uma conferência de imprensa para anunciar a pré-candidatura pelo Partido Republicano, que, até então, tinha em Jeb Bush, filho e irmão de ex-Presidentes, o favorito na disputa pela indicação. Donald Trump anunciou que pretendia construir um muro na fronteira com o México e fez duros discursos contra a imigração ilegal e a perda de empregos nos EUA. Diversa vezes Trump abordou estes temas durante as viagens pelo país para convencer os republicanos a escolher um candidato para disputar a Presidência, sob o slogan "Make America Great Again", "Tornar a América grande novamente", semelhante ao utilizado por Ronald Reagan em 1980.



Contrariando as expectativas do próprio Partido Republicano, Trump foi conquistando Estados e derrubou nomes consolidados da agremiação como Rand Paul, Jeb Bush, John Kasich e Ted Cruz e em Maio de 2016, o magnata corria sozinho na disputa pela nomeação, que se confirmou no fim de Julho.



Em campanha capitaneada por estrategas como Paul Manafort e Steve Bannon, ambos acabaram detidos durante o seu mandato por acusações de fraude. O republicano manteve discurso duro contra a imigração ilegal e a perda de postos de trabalho para outros países, além da promessa de revogar o Obamacare, a lei que obrigava todo americano a manter um plano de saúde.



Trump também fez duras acusações à candidata democrata, Hillary Clinton, e, inclusive, muitos dos seus apoiantes chegaram a pedir a prisão da adversária aos gritos de "tranquem-na!" durante os actos de campanha em 2016.



As estratégias deram certo em Estados chave como Michigan, Florida, Pensilvânia e Wisconsin e na madrugada de 9 de Novembro de 2016, Hillary Clinton telefonou a Donald Trump e reconhecendo a sua vitória na corrida à Casa Branca.



Trump nunca escondeu que tentaria a reeleição em 2020. Antes mesmo de tomar posse, em Janeiro de 2017, o republicano revelou ao jornal "The Washington Post" que já tinha um slogan pronto para a nova corrida presidencial: "Keep America Great" : "Mantenha a América grande".



O slogan apareceu em Junho de 2019, quando lançou oficialmente a campanha à reeleição. Nos EUA, nada proíbe que um candidato inicie a corrida com antecedência.



O último ano deste mandato não poderia começar melhor para Trump. Logo nos primeiros dias, uma acção militar dos EUA matou o general iranianoQassem Souleimane, mais uma vez, apesar de ser um tema que dividia o país, a operação agradava o eleitorado republicano e mesmo outros americanos não automaticamente alinhados com o Presidente pelas acusações que recaíam sobre o militar sobre supostamente ajudar os grupos terroristas.