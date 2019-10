Mundo

O peronismo tenta regressar ao poder

Os argentinos vão amanhã às urnas, para escolherem, entre dois modelos completamente antagónicos, quem será o Presidente, que vai tentar tirar o país da pior crise económica nos últimos 17 anos.

Fotografia: DR

Nas eleições, que devem marcar o regresso do peronismo ao poder, serão também eleitos governadores para o Distrito Federal e para a província de Buenos Aires, além de legisladores numa renovação parcial do Parlamento.

Ao todo, são seis candidatos presidenciais, mas, o peronista Alberto Fernández e o liberal Maurício Macri, juntos têm cerca de 87 por cento das intenções de voto, revelando uma polarização da disputa.

Todas as sondagens apontam para uma vitória do candidato da ex-Presidente Cristina Kirchner (2007-2015), Alberto Fernández, entre 15 e 20 pontos à frente do Presidente Maurício Macri, que tenta o milagre de levar a disputa a uma segunda volta, altamente improvável, segundo todos os analistas.

Pela sondagem do consultor e analista político Jorge Giacobbe, Alberto Fernández tem 51,3 por cento dos votos válidos contra 36,3 de Maurício Macri. O ex-ministro da Economia (2002-2006), Roberto Lavagna, chega a 6,4 por cento.

"Ao longo dos meses, pedimos aos eleitores entrevistados que definissem cada candidato com uma palavra. A palavra mais escolhida para Macri foi 'inútil', para Cristina "corrupta", mas para Alberto foi mudando e agora é "esperança". Isso só acontece quando começa um processo de idealização com um candidato", explicou à Lusa o analista Jorge Giacobbe.

Na Argentina, ganha-se na primeira volta com apenas 45 por cento dos votos ou mesmo com, pelo menos, 40 por cento desde que haja uma diferença de dez pontos com o segundo colocado.

Outra sondagem, do analista Raúl Aragón, também aponta para uma vitória de Alberto Fernández com 52,4 por cento enquanto Mauricio Macri fica com 34,4 e Roberto Lavagna, com 8,2 por cento.

"O que está em jogo agora já não é mais a Presidência, mas a composição dos blocos parlamentares. Tudo indica que Alberto atingiria o quórum próprio, mas com aliados", antecipou à Lusa Raúl Aragón.

De um modo geral, a sociedade argentina está dividida em três terços: um a favor de Macri; outro, de Cristina Kirchner e o terceiro oscila de um lado para o outro, castigando aquele de quem se quer uma mudança.

/>Em 2015, castigou Cristina Kirchner, agora castiga Maurício Macri.

E o castigo ao Presidente é pelos números da economia: uma forte recessão combinada com uma inflação acumulada de 53,5 por cento nos últimos 12 meses.

O nível de pobreza que subiu de 29 a 35,4 por cento durante o mandato de Macri e deve fechar o ano perto dos 40 por cento.

O desemprego chegou a 10,6 por cento.

O voto em Alberto Fernández concentra-se justamente nos segmentos baixos, os mais afectados pela inflação, mas também nos 5 por cento da sociedade argentina de classe alta que queriam de Macri um Governo liberal que não foi.

A recessão encolheu o mercado, a inflação comeu o poder de compra e a desvalorização de 300 por cento da moeda argentina reduziu pela metade o valor das empresas.

Para evitar uma valorização ainda maior do dólar, a taxa de juros chegou aos 70 por cento, paralisando a economia. Além disso, Macri fechou um acordo comercial de comércio livre com a União Europeia, que Alberto Fernández promete rever.

"O empresário argentino tem um discurso liberal, mas depois quer a protecção do Estado", indica Giacobbe.

O voto em Macri concentra-se nas classes médias, aquelas que valorizam aspectos institucionais e democráticos. Se por um lado Macri não pode exibir conquistas económicas, pode exibir inserção da Argentina no cenário internacional, avanços nos combates ao tráfico de drogas e à corrupção, liberdade de expressão e grandes obras públicas, todos pontos fracos do "kirchnerismo".

Cristina Kirchner responde em 11 processos por corrupção e tem sete pedidos de prisão preventiva que só não foram cumpridos graças à imunidade parlamentar do cargo de senadora.

A partir de 10 de Dezembro, deverá ser a vice-Presidente, cargo que, na Argentina, preside o Senado.

"Treze por cento dos argentinos acreditam que durante o 'kirchnerismo' não houve corrupção. E outros 38 por cento dos argentinos acreditam que, durante o 'kirchnerismo' houve corrupção, mas que governaram melhor do que agora", conclui Jorge Giacobbe.