“O pior está para vir”

Centro de Pesca Artesanal paralisado por falta de certificação

A entrada em funcionamento do Centro de Apoio à Pesca Artesanal na comunidade das Salinas, zona litoral do Sumbe, província do Cuanza-Sul, está condicionado a uma certificação do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), na qualidade de instituição financiadora do projecto, apurou hoje, a Angop