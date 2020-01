Mundo

“O povo americano deve estar feliz nenhum cidadão foi ferido”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, falou, ontem, à nação pela primeira vez depois da resposta de Teerão, durante a madrugada de quarta-feira, à morte do general iraniano Qassem Soleimani, na passada sexta-feira, em Bagdad. Donald Trump já tinha reagido através das redes sociais escrevendo que “está tudo bem”, mas ainda não tinha feito uma declaração pública.

Ladeado por altas patentes militares e pelo seu vice, Trump evitou falar de novos ataques

Fotografia: DR

Durante o discurso, e embora tenha surgido ladeado pelas altas patentes militares e pelo vice-Presidente, Donald Trump não enveredou por qualquer resposta militar, falando apenas na imposição de sanções. O líder republicano começou por dizer, porém, que não havia qualquer vítima mortal ou ferido em resultado do ataque.

Acompanhe abaixo as principais declarações, feitas a partir da Casa Branca:

“Enquanto eu for Presidente dos EUA o Irão nunca irá ter armas nucleares”, começou por dizer Donald Trump.

“Tenho o prazer de informar que o povo americano deve estar feliz. Nenhum americano foi ferido no ataque de ontem pelo regime iraniano. Não sofremos baixas. Todos os nossos soldados estão seguros e há apenas danos residuais nas nossas bases”.

“O Irão parece estar a recuar, o que é bom para todas as partes envolvidas e muito bom para o Mundo”.

O Presidente norte-americano explicou que Qassem Soleimani “treinou exércitos terroristas, incluindo o Hezbollah, lançou ataques terroristas contra alvos civis, assassinou e feriou violentamente milhares de tropas americanas, incluindo com a colocação de bombas que desmembram as vítimas. “Recentemente estava a planear novos ataques contra alvos americanos, mas nós parámo-lo”, salientou.

“Enquanto continuamos a avaliar opções de resposta à agressão iraniana, os Estados Unidos vão impôr imediatamente novas e severas sanções económicas ao regime iraniano”. “Estas poderosas sanções vão permanecer até o Irão mudar de comportamento”, disse, acrescentando que “nos últimos meses, o Irão apreendeu navios em águas internacionais, lançou um ataque não provocado sobre a Arábia Saudita e abateu dois drones americanos”.

“Somos agora o produtor número 1 de petróleo e gás natural em qualquer parte do mundo. Somos independentes e não precisamos do petróleo do Médio Oriente”.

“Finalmente, para as pessoas e para os líderes do Irão: queremos que tenham um futuro e um grande futuro, um que vocês mereçam. Um futuro de prosperidade interna e de harmonia com todas as nações do mundo”.

“Os Estados Unidos estão preparados para chegar à paz com quem a procurar”.

Na madrugada de quarta-feira, o Irão levou a cabo ataques de mísseis balísticos às bases militares de Ain al Asad e Erbil, no Iraque, que albergam soldados norte-americanos. A Guarda Revolucionária iraniana, que reivindicou a autoria do ataque, ameaçou, de acordo com a CNN, que se houver resposta irá atacar “no interior dos EUA”, “Israel” e “aliados dos EUA”.

Líderes mundiais reforçam apelos à paz

O Secretário-Geral das Nações Unidas renovou ontem o seu “apelo apaixonado pela paz”, após a escalada de tensão entre Washington e Teerão, e sublinhou que o mundo não pode permitir uma guerra no Golfo Pérsico.

Segundo o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, António Guterres reiterou o apelo aos líderes mundiais para “pararem a escalada” e “recomeçarem o diálogo”.

O Secretário-Geral mantém contactos permanentes com as partes interessadas, acrescentou Dujarric.

“É nosso dever comum fazer todos os esforços para evitar uma guerra no Golfo que o mundo não pode permitir-se”, afirmou Guterres.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, pediram a todos os envolvidos para “agirem com moderação” e porem fim à escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

“Afirmamos o nosso compromisso de aliviar as tensões na região e exortamos todas as partes a agir com moderação e bom senso e a dar prioridade à diplomacia”, disseram os dois Presidentes em comunicado conjunto após um encontro dos dois em Istambul.

Por sua vez, o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, pediu ao Irão uma “inversão urgente da escalada” da tensão, condenando os ataques iranianos contra bases da coligação internacional no Iraque.

Boris Johnson defendeu, por outro lado, o assassínio do general Qassem Soleimani por forças dos Estados Unidos, afirmando que o militar também “tinha sangue de tropas britânicas nas mãos”.

“Naturalmente condenamos o ataque contra as bases militares iraquianas que acolhem as forças da coligação”, disse Johnson no Parlamento britânico sobre o ataque com mísseis lançado por Teerão na noite de terça-feira, em represália pelo ataque norte-americano que matou Soleimani.

“O Irão não deve repetir estes imprudentes e perigosos ataques, deve antes trabalhar por uma inversão urgente da escalada”, afirmou.

Analista descarta guerra

O analista português de política internacional Álvaro Vasconcelos defendeu ser pouco provável que os Estados Unidos e o Irão entrem em guerra aberta, não só pelas consequências trágicas para ambos, mas pelo desejo do Presidente Donald Trump de ser reeleito.

A escalada do conflito entre Estados Unidos e Irão é “um cenário que, evidentemente, levaria a uma guerra com consequências trágicas para ambos”, afirmou à Lusa o antigo director do Instituto de Estudos de Segurança da UE e fundador de um dos primeiros 'think tank' portugueses de relações internacionais.

Embora considere que uma resposta dos Estados Unidos ao ataque iraniano contra bases americanas com “um ataque brutal contra instalações militares iranianas” fosse provável face ao comportamento que o Presidente norte-americano tem adoptado desde que retirou, em 2018, o país do acordo sobre o programa nuclear do Irão, Álvaro Vasconcelos considera que não deverá ser essa a opção.

“É um cenário possível que, evidentemente, levaria a uma guerra com consequências trágicas para ambos”, admitiu, referindo que os norte-americanos perderiam, muito possivelmente, a possibilidade de continuarem no Médio Oriente e veriam aliados, como a Arábia Saudita, a serem atacados”, acabando por ser “obrigados a retirar-se do Iraque”.

No entanto, o analista que coordenou o curso de geoestratégia ao Médio Oriente da Fundação Serralves, em 2017, considera que esse não é o cenário mais provável.

Donald “Trump é um calculista político e, acima de tudo, quer ser reeleito”, explicou.

Também os iranianos teriam muito a perder com uma guerra aberta, admitiu Álvaro Vasconcelos.

“Uma escalada militar com os EUA teria custos enormes para o Irão, que veria grande parte da sua capacidade militar destruída e, embora não se pense que os americanos possam vir a ocupar o Irão, teria também custos muito elevados do ponto de vista humano”, referiu.

Para o analista, a estratégia que faz mais sentido para o Irão é “continuar a apoiar os sectores iraquianos que não querem a presença americana e, por uma via política -, com manifestações no Parlamento, com manifestações no Iraque, com mobilização dos sectores xiitas pró-iranianos do Iraque - tornar a vida impossível aos norte-americanos no Iraque”.

Ou seja, resumiu, “ganhar a guerra pelo Iraque sem ter de travar uma batalha militar com os EUA”.

Quanto à Europa, Álvaro Vasconcelos duvida que se envolva com os EUA numa guerra contra o Irão, mas não se livrará de consequências graves. “Com o aumento da tensão no Médio Oriente e, sobretudo, com um conflito no Iraque, a principal consequência vai ser, de certa forma, o reaparecimento do Daesh [acrónimo do grupo extremista Estado Islâmico] com muito mais força do que tem hoje”, considerou.

“O Daesh foi combatido no Iraque por uma coligação que incluía os iranianos e os norte-americanos (...) e sempre teve como objectivo principal os xiitas, nomeadamente os xiitas com relações com o Irão”, lembrou o especialista em relações internacionais.

“Uma guerra no Iraque dará espaço de novo ao Daesh e, evidentemente, um Daesh reforçado é sempre uma ameaça para os europeus”, concluiu.