Mundo

O tesouro escondido no desporto escolar

Não é por acaso que os países desenvolvidos ou em rota de desenvolvimento, têm fortes estruturas de suporte ao desporto na escola. Essa actividade sustentada pela Educação Física Escolar tem o condão de preparar, desde muito cedo, uma futura sociedade evoluída, sob todos os pontos de vista.

Mas, muito mais do que a disciplina de Educação Moral e Cívica, o desporto encerra em si um valor educativo que potencia o desenvolvimento físico e mental sãos, às crianças e aos jovens. De permeio, estudos confirmam a sua relação directa com o sucesso escolar e profissional, aliados a elevados níveis de satisfação pessoal.

Nos dias de hoje, afigura-se mais difícil seduzir as crianças à prática desportiva, perante a apetência cada vez maior para uma vida sedentária, dominada pelos pequenos ecrãs dos telefones, tabletes e pela televisão. O risco de criarmos cidadãos imóveis, ociosos e obesos é cada vez maior. Ainda assim, mesmo nas nações mais evoluídas, em termos de ofertas tecnológicas de ponta, o desporto ainda vence a ociosidade.

Porém, para que tal aconteça, a sua oferta tem de ser bastante atractiva. A par das disciplinas animadas que agregam componentes lúdicas de grande realce, em perfeita sincronia com o alto desempenho, o desporto seduz quase todas as crianças e adolescentes. Na nossa realidade, infelizmente, para se chegar ao patamar mediano da prática desportiva, falta claramente um importante degrau: a Educação Física.

Por meio dela, os alunos podem desenvolver as qualidades motoras e atingir competências que lhes permitam um desempenho aceitável para a dimensão da competição na escola. Ao inverso, se a Educação Física acontece em condições precárias e por tempo reduzido, a etapa seguinte perde imenso em termos de qualidade.

Enquanto as nações europeias e os Estados Unidos, na generalidade, aumentam, nos últimos anos, as horas lectivas reservadas à actividade física, no nosso país, além da fraca infra-estrutura, o que condiciona sempre a qualidade das aulas, há ainda tendência para reduzir o tempo dedicado à cultura física.

Provavelmente, o erro de menosprezar a qualidade que se impõe para a Educação Física resulta da lógica de pensar que, face às dificuldades de todo o sistema de ensino em si, o mal menor seria penalizar esta disciplina, em benefício doutras. No entanto, em boa verdade, esta cadeira pode ser a chave para a excelência em todas outras, porque, bem ministrada, é suporte essencial para a saúde, sem a qual sequer temos estudo.

O processo desejável é inverso à perspectiva de esperar o desenvolvimento para conferir qualidade e dignidade à Educação Física e Desporto Escolar. Na realidade, o que se impõe é apostar, no presente, nestas duas categorias de soberana importância na formação do homem para garantir uma sociedade evoluída nos anos vindouros.

Se dúvidas existem, um pequeno rescaldo dos (péssimos) resultados educativos, obtidos ao longo últimos 40 anos de desinvestimento nestas duas áreas, mostram, claramente, que vamos condenar as gerações vindouras, se o estado de coisas não mudar hoje e agora.

Os quarentões da sociedade angolana já são produto do pós-Independência e, portanto, a sua (falta de) educação deve ser assacada, em grande medida, à governação. Clivagens sociais e guerras à parte, poucos ou muito poucos escolhem não ter educação ou ser delinquentes. Os governantes têm a obrigação de munir a sociedade de todas as armas capazes de promover a qualidade educativa dos futuros governados. E, em todos os sentidos, Educação Física e Desporto Escolar são dos instrumentos pedagógicos mais recomendados por especialistas.

Em resumo, o interesse de conferir qualidade à Educação Física e, por arrasto, engrandecer o desporto escolar não deve ser preocupação exclusiva dos profissionais deste ramo ou das entidades a ele ligadas. Porque o benefício da actividade desportiva escolar vai muito para além de suportar o Alto Rendimento, o que já não seria pouco.