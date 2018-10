Mundo

O aquecimento global pode ser duas vezes pior do que previsto

Um estudo de investigadores de 17 países, publicado pela revista Nature Geoscience, alerta que o aquecimento global pode ser duas vezes pior do que o estimado e que o nível do mar pode subir até seis metros. Isto mesmo se o Mundo cumprir a meta do Acordo de Paris, ou seja, manter a temperatura média global abaixo dos 2º C.

Fotografia: DR

Muito se tem falado sobre a importância do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas e também do facto de o Presidente Donald Trump ter anunciado que pretende retirar desse mesmo acordo os Estados Unidos da América.