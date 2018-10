Mundo

O que foi escrito na imprensa brasileira

No rescaldo daquele que foi o mais mediático e polémico acto eleitoral desde o regresso à democracia no Brasil, que indicou um novo Presidente da República, os principais jornais brasileiros escolheram o mesmo tópico como tema principal, destacando o facto de Jair Bolsonaro, durante toda a campanha, nunca ter revelado quaisquer medidas económicas, políticas e sociais que tenha como intenção adoptar quando chegar ao Palácio do Planalto.

Fotografia: DR

A Folha de S. Paulo coloca o editorial na sua primeira página de ontem. Dando-lhe o título “Constituição acima de todos”, o jornal sublinha que “pela primeira vez, a di-reita mais nítida e enraizada que se faz possível neste país de profundas contradições chega de forma legítima à Presidência.”

O jornal de São Paulo, por seu lado, reconhece que no seu primeiro discurso como Presidente eleito, Bolsonaro “amainou a retórica agressiva” e fez ainda “o devido elogio à Constituição, à democracia e às liberdades.”

Já o Estado de S. Paulo, titulou no editorial de ontem: “Salto no escuro”, sublinhando a importância da “tiriricarização” da política brasileira, em alusão a Tiririca, o humorista que se candidatou e foi eleito para deputado sob o lema “pior do que está não fica.”