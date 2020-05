Mundo

Obama considera resposta de Trump “caos absoluto”

O ex-Presidente dos EUA, Barack Obama, arrasou a gestão da pandemia de Covid-19 pelo sucessor, descrevendo a resposta da administração de Donald Trump à crise como um “desastre caótico absoluto”.

Fotografia: DR

Esta crítica contundente, a mais explícita de Obama até agora, foi feita pelo ex-Presidente democrata na sexta-feira numa conversa telefónica de meia hora com ex-colaboradores dos governos que liderou.

Nesta conversa, Barack Obama invocou a resposta à crise sanitária para justificar a necessidade de escolher bons dirigentes e apelar aos seus conselheiros para integrarem a campanha de Joe Biden, seu antigo vice-Presidente e candidato democrata às presidenciais de Novembro contra Donald Trump.

“A próxima eleição é muito importante a vários níveis. Não enfrentaremos apenas um indivíduo ou um partido político”, disse Obama, salientando que o verdadeiro adversário são “as tendências a longo termo, como ser tribal, criar divisão e ver os outros como inimigos”.

Ainda muito popular entre os democratas, Obama tinha já deixado entender que Trump tinha rejeitado os avisos sobre os riscos da pandemia.

Donald Trump é acusado, pelos críticos, de ter, num primeiro momento, minimizado a ameaça, depois de ter dado instruções contraditórias e confusas, entre os pedidos de cautela e a pressa de ver a economia a retomar.

Obama abordou também a decisão controversa do ministério norte-americano da Justiça de retirar a acusação contra Michael Flynn, ex-conselheiro de Trump, acusado de ter mentido nos contactos que teve com um diplomata russo.

“Não há precedente que se possa encontrar para que uma pessoa acusada de perjúrio saia impune. Este é o tipo de situação que podemos começar a temer na nossa leitura básica de um Estado de direito. Quando seguimos este caminho, ele pode ir rapidamente para outros lugares”, alertou.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (78.794) e mais casos de infecção confirmados (mais de 1,3 milhões).

Vírus chega à Casa Branca

O novo coronavírus instalou-se na Casa Branca e Anthony Fauci, o epidemiologista responsável pelo controlo da pandemia nos EUA, vai ficar em isolamento, segundo os media norte-americanos.

Na mesma situação vai estar o director do Centro de Controle e Prevenção de Doenças(CDC), Robert Redfield. A decisão de ficarem em quarentena foi tomada após terem estado em contacto com pessoas contaminadas. Também Stephen Hahn, o director da agência norte-americana para os alimentos e medicamentos, Food and Drug Administration (FDA), entrou em quarentena.

No sábado, dia 9 de Maio, a Casa Branca tinha anunciado que a porta-voz do vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, Katie Miller, estava infectada. No entanto, Donald Trump mantém a sua postura inalterada, mesmo quando se sabe que vários elementos dos Serviços Secretos testaram igualmente positivo.

Na passada sexta-feira, dia 8 de Maio, quando se encontrou com um grupo de veteranos da II Guerra Mundial, todos com idades à volta dos 90 anos, para comemorar o 75.º aniversário do fim do conflito, Trump não usou máscara, tendo alegado que estava a uma distância suficiente dos veteranos, lamentando o facto de não os poder abraçar “porque eles estão óptimos”.

A atitude do Presidente e o facto de não se usar máscara nas sucessivas reuniões no interior da Casa Branca está a provocar crescente desconforto e fala-se “de uma primeira crise de saúde que foi politizada”. Há documentos do Departamento de Segurança Interna, que chegaram aos media, e que expõe que o vírus está mais disseminado do que se quer fazer crer, com 11 casos activos e em 23 em recuperação da Covid-19 só entre elementos dos Serviços Secretos.

Justine Whelan, porta-voz da Agência, esclareceu que continuam “a seguir as directrizes emitidas pelo CDC para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários e daqueles com quem entramos em contacto”, sendo que não é rigorosamente verdade, porque o uso de máscara está longe de ser prática obrigatória no edifício do poder em Washington.