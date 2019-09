Obiang Nguema defende cooperação entre África e a China

Localidades do Cuanhama têm mais água à disposição

As comunidades das localidades de Efimalimwe, Outokelo, Onanghema, O­m­budu-Mutwima e Ehafo, nas comunas da Môngua, Ondjiva, Nehone e Evale, município do Cuanhama, Cunene, deixaram de percorrer longas distâncias à procura de água, com a inauguração de cinco pequenos sistemas de captação, totalmente reabilitados, no quadro do Plano de Emergência para mitigar os efeitos da seca que assola a província.