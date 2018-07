Mundo

Objecto suspeito encontrado na Trump Tower

Um objecto suspeito foi descoberto na Trump Tower, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA). A polícia está a investigar se há motivo para alarme.

Fotografia: DR

Segundo o jornal “New York Post”, foram encontradas quatro malas, que continham telemóveis e um objecto, encostadas a vasos de flores perto do Starbucks, no segundo andar do edifício de Manhattan.

A polícia revelou à agência Associated Press que o alerta foi dado pelas 16h30, hora local (22h30 em Angola), e que a rua em frente ao arranha-céus foi encerrada.

As autoridades estão a tentar determinar se o objecto é perigoso, mas não revelaram mais detalhes sobre de que tipo seria.

O edifício pertence ao Presidente norte-americano, Donald Trump, e à Trump Organization.