Mundo

Obrador e Trump discutem migração

O Presidente eleito do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, propôs na segunda-feira ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um plano para criação de postos de trabalho naquele país, “reduzir a migração” e “melhorar a segurança” na fronteira.

Novo Chefe de Estado mexicano Andrés Lopes

Fotografia: DR

“Recebi um telefonema de Donald Trump, conversámos meia hora e sugeri que ele considerasse um acordo global: projectos de desenvolvimento que criam postos de trabalho no México e, ao mesmo tempo, reduzir a migração e melhorar a segurança “, escreveu o novo Presidente mexicano na rede social Twitter.

Trump afirmara pouco antes que tinha tido uma “boa conversa” com Lopez Obrador, prevendo um “bom relacionamento” no futuro.

“Acho que ele vai tentar ajudar-nos na fronteira”, acrescentou.

Obrador, de 64 anos, obteve uma vitória histórica do domingo ao garantir mais de 52,9 por cento dos votos.

“Há muito a fazer pelo bem dos Estados Unidos e do México!”, escreveu Donald Trump, também no Twitter, após o anúncio da vitória histórica de Lopez Obrador, que afirmou mais tarde que queria uma relação de “amizade e cooperação” com os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano acusou repetidamente o México de “não fazer nada” para impedir que imigrantes centro-americanos chegassem à fronteira com os EUA e prometeu construir um muro para impedir a imigração ilegal.