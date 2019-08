Mundo

Obras do troço Cuchi-Cutato começam nos próximos dias

Carlos Paulino | Menongue

As obras de reabilitação do troço rodoviário Cuchi-Cutato, num percurso de 54 quilómetros, na Estrada Nacional 280, arrancam nos próximos dias, anunciou, sexta-feira, na cidade de Menongue, província do Cuando Cubango, o secretário de Estado das Obras Públicas.

Fotografia: Jaimagens

Carlos Santos, que trabalhou durante algumas horas na província do Cuando Cubango para a entrega de um donativo às famílias afectadas pela seca, disse ter sido aprovado, há uma semana, o financiamento do projecto, para que as obras possam iniciar sem qualquer sobressaltos, pelo menos, até a primeira ou segunda quinzena do próximo mês de Setembro.

Sem avançar se o orçamento das obras é o mesmo, uma vez que em Julho de 2017 realizou-se o acto oficial de consignação do referido troço no valor de 58.092.475,84 euros, Carlos Santos disse que a reabilitação da estrada Cuchi-Cutato baseia-se num financiamento do Governo alemão e que os trabalhos serão executados pelo consórcio Inzag e Gauff.

O troço Cuchi-Cutato é a principal via de ligação rodoviária entre as províncias do Cuando Cubango e Huíla. Após a reabilitação, terá uma plataforma de nove metros de largura, duas faixas de rodagem, com 3,5 metros, e bermas de um metro cada em ambos os lados.