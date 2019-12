Mundo

Observadores apelam à calma aos apoiantes

A Missão de observadores da União Africana (MOEUA) saudou, segunda-feira, o espírito patriótico dos dois candidatos, os membros da sociedade civil, e apelou à calma e contenção aos apoiantes dos concorrentes, enquanto se aguarda pela proclamação dos resultados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Fotografia: DR

O apelo foi lançado durante a declaração feita por observadores da União Africana (UA), assinada por Joaquim Rafael Branco. As mesmas felicitações foram transmitidas pela sociedade civil guineense e pela CPLP.

No mesmo período as missões de observação destacaram a forma pacífica como decorreu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo.

Nas declarações preliminares à imprensa, o representante da CEDEAO, o maliano Someylou Bobeye Maiga, estimou que o pleito decorreu num ambiente geralmente pacífico, transparente, profissional e conforme as normas internacionais. Ainda na segunda-feira, o MADEM-G15 que apoia o candidato Umaro Embaló, reivindicou a vitória deste, que na sua perspectiva terá ganho com 54 por cento dos votos.

Tal reivindicação está a criar apreensões nas hostes de Domingos Simões Pereira, mas o PAIGC que o apoia e a CENI, ainda não reagiram à referida reivindicação, que estava a ser admitida como real, por tudo acontecer numa altura em que começavam a chegar os resultados do interior do país.

No mesmo dia as primeiras projecções davam a Domingos Simões Pereira como vencedor na diáspora, com destaque para Cabo Verde, Portugal e Holanda.

Naquele momento, Embaló, numa declaração que fez em crioulo, acusou o presidente da CNE de fazer circular nas redes sociais uma mensagem, sem revelar o seu teor.

“Estou confiante na vitória, como qualquer outro candidato, e o presidente da CNE deve tomar nota das suas declarações”, disse.

Denunciou ainda informações segundo as quais, muitos boletins de voto foram preenchidos no Ministério do Interior para favorecer o adversário. A proclamação dos resultados provisórios está prevista para amanhã.