Ocean Viking atraca terça-feira em porto italiano

Os media italianos, citando fontes da polícia e da delegação do Governo, explicaram que o Ocean Viking - das organizações não-governamentais (ONG) SOS Méditerranée e Médicos sem Fronteiras (MSF) - só atracará na terça-feira no porto de Messina devido ao mau tempo.

Ao porto de Messina não chegam migrantes desde a aplicação da política de portos encerrados do anterior Governo italiano, mas no passado era um dos lugares predispostos à sua acolhida. Existem 182 migrantes no navio, resgatados em duas operações realizadas nos dias 17 e 18 de Setembro, incluindo 14 menores e um bebé de 10 dias.

Esta é a primeira autorização de desembarque (de um navio humanitário com migrantes) sem condições aprovada pelo novo Governo de coligação italiano, entre o Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrata (PD), após o colapso da coligação do M5S com a Liga, partido do ex-ministro do Interior, Matteo Salvini.

Em Agosto, o Ocean Viking esteve duas semanas no Mediterrâneo com 356 migrantes a bordo, resgatados em várias operações, até que seis países concordaram com o desembarque e respectivo acolhimento.