Ocidente acusado de prolongar a guerra

Solicitada a reposição da ponte do rio Cutato

Habitantes da comuna de Chivaúlo, no Andulo, solicitam às autoridades administrativas a reposição da ponte sobre o rio Cutato, que se encontra destruída há mais de 40 anos, para possibilitar a livre circulação de pessoas e bens da comuna aos municípios do Mungo e Bailundo, na província do Huambo.