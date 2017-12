Mundo

Ocidente mantém o apoio a grupos terroristas na Síria

Altino Matos

Depois de as autoridades iraquianas declarem o seu território livre das acções do Estado Islâmico, a comunidade internacional foi apanhada em contramão com a denúncia do Governo russo da permanência dos apoios aos combatentes da Frente al-Nusra.

Autoridades garantem que o povo sírio começou a retomar a vida nas regiões libertadas apesar de ainda existirem bolsas de resistência de extremistas

Fotografia: afp

O teatro de operações na Síria, que sofreu alterações importantes que levaram o Estado Islâmico a uma condição de desintegração quase total, em consequências da investida das Forças Armadas, com apoio aéreo da Rússia, ainda tem a presença de actividades militares, fruto das bolsas de resistência dos extremistas.

A Frente al-Nasra é dos grupos que ainda beneficia de apoio directo de sectores externos, muitos deles colocados no Ocidente.

O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, referiu que esses canais são conhecidos, mas “quem está em condições de torná-los inoperantes faz vista grossa”. Durante um en­contro com o líder do grupo da oposição. “Amanhã da Síria”, Ahmad Djerba, o ministro russo afirmou que os gru­pos já sofreram o golpe de­ci­­sivo, que levou ao término da luta principal.

“Estamos a observar mu­danças positivas na Síria. O Estado Islâmico sofreu um golpe decisivo. Mesmo que alguns combatentes tenham fugido dos campos de batalha para se reagrupar na Síria ou fugir para o exterior, é evidente que a luta principal já acabou”, afirmou Sergei Lavrov.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a principal tarefa antiterrorista na Síria é a derrota da Frente al-Nusra, que, segundo dados de Moscovo, recebe ajuda do exterior.

“A principal tarefa antiterrorista é a derrota da Frente al-Nusra”, frisou o ministro russo. Lavrov referiu que o Exército sírio e seus aliados, apoiados pela Rússia, “estão a fazer com que os combatentes recuem”. “Os combatentes da Frente al-Nusra ainda estão a resistir, inclusive, segundo nossos dados, devido ao apoio do exterior”, afirmou.

O Presidente Putin advertiu que caso a actividade terrorista volte a ter lugar, a Força Ae­roespacial russa vai apoiar o Exército sírio activamente. Com este objectivo, foi tomada a decisão, que tem como base o acordo com Damasco, sobre as bases russas na Síria em Tartus e Hmeymim, referiu o ministro Lavrov.



Pacientes

A saída de pessoas com doenças graves começou ontem na região de Ghouta Oriental, o principal reduto da oposição nos arredores da cidade de Damasco, anunciou o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na sua conta no Twitter.

O Crescente Vermelho da Síria (Sarc), que também participou da operação, afirmou que os evacuados estão a ser transportados para hospitais de Damasco. Este processo está a ser possível gra­ças às longas negociações mantidas pelo presidente do Sarc, Khaled Hboubati, e o presidente da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), Francesco Rocca, que recentemente visitou o país.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que cinco pacientes graves foram levados ontem à noite de Ghouta Oriental. A expectativa é de que 25 pessoas consigam sair nesse período.

Há dois dias, o Observatório denunciou que 720 pacientes precisavam sair imediatamente da região sitiada pelas forças governamentais.

O Jaysh al-Islam, uma das principais facções dessa área, informou que se prepara para liberar vários prisioneiros, capturados durante os combates, em troca desta evacuação de doentes. Os prisioneiros estão em espaços da Frente Al-Nusra e serão soltos em troca de 29 doentes graves de Ghouta Oriental.

No dia sete, o enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Síria, Staffan de Mistura, denunciou que, apesar do desesperado apelo de várias agências humanitárias para retirar 500 doentes graves da região, as autoridades sírias continuavam a bloquear o movimento.

Actualmente, 400 mil pessoas estão na área sitiada, e calcula-se que a metade seja menor de idade.

Coligação internacional liderada pelos EUA falha objectivos

A coligação internacional liderada pelos EUA não deseja destruir o Estado Islâmico, disse a jornalistas o chefe do Estado-Maior da Rússia, general do Exército, Valery Gerasimov.

“Parece-me que a coligação não tinha por objectivo, nem tem, a destruição total do grupo Estado Islâmico”, disse general Gerasimov. Segundo ele, a quantidade de ataques da coligação internacional durante esse tempo todo foi de oito a dez por dia. “A nossa aviação, com um efectivo bastante reduzido, realizava entre 60 a 70 ataques diários contra os terroristas, contra a sua infra-estrutura e suas bases. Além disso, nos períodos de maior tensão, realizávamos entre 120 e 140 ataques por dia”, explicou o chefe do Estado-Maior do Exército russo que destacou que a base militar dos Estados Unidos na Síria, em al-Tanf, “conforme a inteligência”, está a abrigar combatentes terroristas.

“Esses combatentes são do Estado Islâmico, mas depois do trabalho realizado, eles recebem nova pintura e adoptam novos nomes, por exemplo como 'Novo Exército Sírio'. O seu objectivo é desestabilizar a situação”, concluiu Gerasimov. O Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que a coligação Internacional libertou praticamente 100 por cento dos territórios da Síria e do Iraque do Estado Islâmico.

Perante o quadro apresentado pelo chefe do Estado Maior do Exército russo, as declarações de Trump ficam sem efeito e os Estados Unidos são chamados a prestar esclarecimentos, considerou um analista citado na imprensa russa.