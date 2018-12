Mundo

Ocidente quer debilitar Síria e Coreia do Norte

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, disse ontem que as “pressões ocidentais” a que estão sujeitos países como a Síria e a Coreia do Norte têm o objectivo de os enfraquecer.

Presidente sírio, Bashar al-Assad

Fotografia: DR

Bashar al-Asad, que falou ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, com quem tinha reunido, disse que “as pressões de potências estrangeiras” têm o propósito de “enfraquecer nações que tomam as suas próprias decisões e enfrentam o Ocidente”.

“As derrotas dos projectos ocidentais e a firmeza dos países independentes serão capazes de mudar o cenário internacional e de restaurar o equilíbrio”, acredita o Presidente sírio.

Yong-ho transmitiu a al-Assad e ao povo sírio uma mensagem do Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, que quis exprimir o “apoio do seu país à Síria”.

Na mensagem, a Coreia do Norte felicitou a Síria pelas “vitórias contra a guerra terrorista a que tem estado sujeito o povo sírio”, referindo-se a tomada pelo Governo da maior parte do território, antes dominado por facções insurgentes.

A Coreia do Norte mantém relações diplomáticas muito próximas com a Síria e, em Junho passado, al-Assad revelou desejo de visitar Pyongyang para se reunir com o líder norte-coreano, segundo a agência de notícias norte coreana, KCNA.