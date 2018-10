Mundo

Odinga nomeado para altas funções na União Africana

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, nomeou o queniano Raila Odinga alto representante da organização para o Desenvolvimento das Infra-estruturas em África.

Presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat

Fotografia: DR

Num comunicado distribuído à imprensa, Moussa Faki Mahamat explica que esta decisão se enquadra na vontade da UA de acelerar a integração do continente, através de infra-estruturas, promover o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável.

Enquadra-se igualmente no contexto de esforços renovados para o efeito, na sequência da adopção, em Março passado, em Kigali (Rwanda), do Acordo sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e do Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas e do Passaporte Africano, bem como o lançamento do Mercado Único dos Transportes Aéreos Africanos (MUTA), em Addis Abeba, em Janeiro de 2018, indicou.

O alto representante vai juntar-se aos esforços desdobrados pelos serviços competentes da Comissão da União Africana e pela Agência de Planificação e Coordenação da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) no quadro do programa de desenvolvimento das infra estruturas em África (PIDA), aprovado pela Assembleia da União, em Janeiro de 2012.