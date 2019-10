Mundo

Ofensiva conjunta retalia ataque a objectivos militares

As Forças Armadas do Mali anunciaram, ontem, a “neutralização” de, pelo menos, 50 presumíveis terroristas e o ferimento de 30, bem como a libertação do mesmo número de soldados governamentais, em “operações de limpeza” iniciadas, nos últimos dias, em Boulkessy e Mondoro, na região de Mopti, centro do país, noticiou a AFP.

Exército maliano tem apoio de forças internacionais, incluindo francesas, no combate à rebelião

Estas “operações de limpeza” seguiram-se “a um ataque terrorista” realizado, a semana passada, contra o campo de Boulkessy e o posto militar de Mondoro, perto da fronteira com o Burkina Faso, de acordo com um balanço na altura fornecido pelo Posto de Comando Conjunto Militar, no centro do Mali.

Na mesma ofensiva, as Forças Armadas do Mali também destruíram uma grande quantidade de material pertencente aos supostos terroristas, um lote logístico de 35 tambores de combustível e libertaram cerca de 30 soldados feitos reféns durante uma operação lançada sexta-feira.

A hierarquia militar maliana prometeu continuar esta operação designada “Renou Bravo-Mike”, com o apoio de parceiros como a força francesa Barkane, o G5 Sahel e a Unmisma, desde a reconquista de Boulkessy e Mondoro, através de ataques aéreos que neutralizaram os terroristas.

Os ataques terroristas de Boulkessy e Mondoro mataram, pelo menos, 38 soldados malianos, fizeram vários feridos e desaparecidos, actualmente procurados em acções planeadas.

Estas acções continuarão com uma melhor avaliação do balanço patrimonial e mais precisão em relação aos efeitos produzidos sobre o inimigo, de acordo com o Exército maliano.

Ontem, um polícia foi morto a tiro na cidade de Douentza, no centro do Mali, quando estava a sair do posto de controlo, na estrada para Gao (norte). Moradores locais alegam ter sofrido actos de violência após o assassinato de um funcionário da guarda florestal no mercado de Douentza, há um ano.



Mês da solidariedade

A 25ª edição do mês da solidariedade e luta contra a exclusão, no Mali, entrou ontem no seu quinto dia de trabalhos que vão decorrer até 15 de Novembro.

Esta informação foi confirmada à PANA pela patrocinadora do evento, general de brigada Kani Diabaté, médica militar e antiga presidente da Comissão Nacional das Armas ligeiras e de Pequeno Calibre, durante uma reunião com a imprensa, em Bamako.

O tema desta edição é “Contribuir para a Segurança Nacional é uma Responsabilidade Cívica e um Dever de Solidariedade”. Tal como nas edições anteriores, esta 25ª edição do Mês da Solidariedade e Luta contra a Exclusão visa reforçar a solidariedade através do combate às diversas formas de discriminação, contribuir para a redução da pobreza, reforçar a protecção social através da extensão dos mecanismos de protecção social, reforçar a prevenção e a gestão de catástrofes.

Durante este mês de solidariedade 2019, as actividades serão divididas em quatro semanas temáticas com sub-patrocinadores. A primeira semana é dedicada aos idosos, a segunda às mulheres e crianças, a terceira às pessoas com deficiência e a quarta à juventude, ao emprego e à parceria.

Estão previstas várias actividades durante o mês, incluindo uma visita aos idosos, no Mali, por parte de membros do Governo e governadores provinciais do país, consultas médicas para os idosos, doações para os segmentos mais desfavorecidos da população, e o Dia da Direcção Nacional do Desenvolvimento Social.